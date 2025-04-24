Вклади українців у банках за місяць зросли на 1,7 мільярда

Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1 392,8 млрд грн, що на 1,7 млрд грн більше, ніж було на початку березня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізосіб вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд грн (-4,8 млрд грн за лютий), вклади в іноземній валюті – 500 млрд грн (+6,5 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд грн.

Найбільше українців – 57,4% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 28,38%.

Майже половина всіх коштів сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,54% українців.

У Фонді гарантування нагадали, що з квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банк.