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Новини
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Уряд спростив імпорт вибухових речовин та компонентів для виробництва боєприпасів

155,боєприпаси,артилерія,снаряди

Кабінет Міністрів підтримав спрощення процедури виробництва й закупівлі вибухових речовин та їх компонентів для виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Зокрема, була ухвалена постанова № 459, яка вносить зміни до постанови №763 "Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів".

"Прийняті зміни вдосконалили і спростили процедуру імпорту вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини для виробників, які не мають чинних державних контрактів", – пояснили у міністерстві.

Як відбуватиметься імпорт

Підприємство, яке планує імпортувати вищезазначені товари, має бути включене до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів. Перший крок – подача заяви до Мінстратегпрому.

У ній має міститись така інформація:

  • повне та скорочене найменування виробника, код згідно з ЄДРПОУ, його місцезнаходження;
  • найменування вибухового матеріалу та вибухової речовини, код згідно з УКТЗЕД;
  • кількість вибухового матеріалу та вибухової речовини, що планується імпортувати;
  • відомості про постачальника (повне та скорочене найменування юридичної особи, країна реєстрації, місцезнаходження).

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Протягом п’яти днів після надходження заяви у Мінстратегпромі перевіряють, чи відповідає підприємство цілям експериментального проєкту та чи дійсно є включеним в реєстр.

У разі позитивного висновку, відомство надає підтвердження до Державної служби експортного контролю України, яка, за результатами опрацювання отриманих матеріалів, надає чи відмовляє у наданні разового дозволу на право імпорту товарів суб’єкту господарювання.

Автор: 

боєприпаси (139) імпорт (2317) виробництво (1298) Мінстратегпром (71)


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Це на четвертому році війни?!!
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24.04.2025 13:48 Відповісти
А куда так спешим то? Еще пару лет подождать нужно.
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24.04.2025 14:10 Відповісти
А як підприємство, яке не має держ.контракту буде включене в реєстр виконавцвв держ.контрактів??
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24.04.2025 19:45 Відповісти

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