Уряд спростив імпорт вибухових речовин та компонентів для виробництва боєприпасів
Кабінет Міністрів підтримав спрощення процедури виробництва й закупівлі вибухових речовин та їх компонентів для виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Зокрема, була ухвалена постанова № 459, яка вносить зміни до постанови №763 "Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів".
"Прийняті зміни вдосконалили і спростили процедуру імпорту вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини для виробників, які не мають чинних державних контрактів", – пояснили у міністерстві.
Як відбуватиметься імпорт
Підприємство, яке планує імпортувати вищезазначені товари, має бути включене до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів. Перший крок – подача заяви до Мінстратегпрому.
У ній має міститись така інформація:
- повне та скорочене найменування виробника, код згідно з ЄДРПОУ, його місцезнаходження;
- найменування вибухового матеріалу та вибухової речовини, код згідно з УКТЗЕД;
- кількість вибухового матеріалу та вибухової речовини, що планується імпортувати;
- відомості про постачальника (повне та скорочене найменування юридичної особи, країна реєстрації, місцезнаходження).
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Протягом п’яти днів після надходження заяви у Мінстратегпромі перевіряють, чи відповідає підприємство цілям експериментального проєкту та чи дійсно є включеним в реєстр.
У разі позитивного висновку, відомство надає підтвердження до Державної служби експортного контролю України, яка, за результатами опрацювання отриманих матеріалів, надає чи відмовляє у наданні разового дозволу на право імпорту товарів суб’єкту господарювання.
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