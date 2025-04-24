Тігіпко купив третій банк

Польський Getin Holding SA 23 квітня завершив угоду з продажу 100% акцій українського "Ідея Банку" кіпрській компанії Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка.

Угоду завершили після того, як були виконані умови договору купівлі-продажу від 18 жовтня минулого року, передає Інтерфакс-Україна із посилання на біржове повідомлення польської компанії.

"Відповідно до договору емітент отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн. Крім того емітент отримав винагороду в еквіваленті євро в розмірі $194,339 тис. за ексклюзивним договором, укладеним емітентом з Покупцем 22 квітня 2025 року", – зазначається у повідомленні Getin Holding.

Польська компанія уточнює, що також отримала винагороду за передачу прав на кошти, накопичені на депозиті в "Ідея Банку", що відповідає 30,24 млн грн в євро, на підставі договору доручення, укладеного між продавцем, покупцем та банком 23 квітня 2025 року.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 21 квітня дозволив власнику групи "ТАС" Сергію Тігіпку опосередковано придбати 100% акцій "Ідея Банку".

Тігіпко вже контролює два банки в Україні – "ТАСкомбанк" та "Універсал Банк", на основі банківської ліцензії якого працює проєкт Monobank.

Продаж "Ідея Банку"

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад чотири роки.

Група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding у жовтні 2024 року. Очікувалося, що група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн через підвищення ставки оподаткування прибутків банків у 50%, без цього сума угоди могла бути більшою.

У грудні минулого року Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Alkemi Limited із групи ТАС Сергія Тігіпка на придбання 100% "Ідея Банку".

Наприкінці січня цього року до Національного банку України надійшов пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка про погодження купівлі "Ідея Банку". Строки розгляду документів двічі продовжували.

Зауважимо, що це щонайменше третя спроба польського Getin Holding продати свій український бізнес.

У червні 2020 року інвесткомпанія Dragon Capital розірвала угоду з польським Getin Holding S.A. про купівлю 100% акцій українського "Ідея Банку". Як пояснювали в Dragon Capital, комерційні умови угоди не були узгоджені у встановлений договором термін, зокрема через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

У 2022 році банк ПУМБ Ріната Ахметова розірвав угоду купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" через початок повномасштабної війни в Україні, тоді польська компанія заявила, що відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ.

Getin Holding зайшов на український ринок ще у 2007 році, коли він купив 81,88% банку "Прикарпаття" за 103 млн грн. Спочатку установу перейменували на "Плюс Банк", потім – "Ідея Банк", який зараз на 100% належить польській компанії, основним власником якої є бізнесмен Лешек Чарнецький.

На початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.