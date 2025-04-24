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Новини
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Тігіпко купив третій банк

тигипко,гончарук

Польський Getin Holding SA 23 квітня завершив угоду з продажу 100% акцій українського "Ідея Банку" кіпрській компанії Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка.

Угоду завершили після того, як були виконані умови договору купівлі-продажу від 18 жовтня минулого року, передає Інтерфакс-Україна із посилання на біржове повідомлення польської компанії.

"Відповідно до договору емітент отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн. Крім того емітент отримав винагороду в еквіваленті євро в розмірі $194,339 тис. за ексклюзивним договором, укладеним емітентом з Покупцем 22 квітня 2025 року", – зазначається у повідомленні Getin Holding.

Польська компанія уточнює, що також отримала винагороду за передачу прав на кошти, накопичені на депозиті в "Ідея Банку", що відповідає 30,24 млн грн в євро, на підставі договору доручення, укладеного між продавцем, покупцем та банком 23 квітня 2025 року.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 21 квітня дозволив власнику групи "ТАС" Сергію Тігіпку опосередковано придбати 100% акцій "Ідея Банку".

Тігіпко вже контролює два банки в Україні – "ТАСкомбанк" та "Універсал Банк", на основі банківської ліцензії якого працює проєкт Monobank.

Продаж "Ідея Банку"

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад чотири роки.

Група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding у жовтні 2024 року. Очікувалося, що група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн через підвищення ставки оподаткування прибутків банків у 50%, без цього сума угоди могла бути більшою.

У грудні минулого року Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Alkemi Limited із групи ТАС Сергія Тігіпка на придбання 100% "Ідея Банку".

Наприкінці січня цього року до Національного банку України надійшов пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка про погодження купівлі "Ідея Банку". Строки розгляду документів двічі продовжували.

Зауважимо, що це щонайменше третя спроба польського Getin Holding продати свій український бізнес.

У червні 2020 року інвесткомпанія Dragon Capital розірвала угоду з польським Getin Holding S.A. про купівлю 100% акцій українського "Ідея Банку". Як пояснювали в Dragon Capital, комерційні умови угоди не були узгоджені у встановлений договором термін, зокрема через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

У 2022 році банк ПУМБ Ріната Ахметова розірвав угоду купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" через початок повномасштабної війни в Україні, тоді польська компанія заявила, що відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ.

Getin Holding зайшов на український ринок ще у 2007 році, коли він купив 81,88% банку "Прикарпаття" за 103 млн грн. Спочатку установу перейменували на "Плюс Банк", потім – "Ідея Банк", який зараз на 100% належить польській компанії, основним власником якої є бізнесмен Лешек Чарнецький.

На початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.

Автор: 

банки (6963) купівля (1326) Польща (2430) Тігіпко Сергій (240)


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Топ коментарі
+23
Кому Війна кров, горе, сльози та сироти, а Тигипкам, Ахметовим, Пінчукам. Зеленським, арахпміям, резніковим, умеровим та слугам наріда війна мама рідна, бабло, банки, офшори, надприбутки.
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24.04.2025 14:13
+21
Огидна пика людожера
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24.04.2025 14:18
+15
Пішов по банках - Бойко по квартирах - 1000 квартир в Києві - Янукович по пеньках
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24.04.2025 14:12
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Молодець. Банків забагато не буває.
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24.04.2025 14:05 Відповісти
під час війни всі мають біднішать?
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24.04.2025 14:09 Відповісти
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24.04.2025 14:16 Відповісти
Огидна пика людожера
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24.04.2025 14:18 Відповісти
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев задекларував як тимчасове місце проживання дружини та синів квартиру у Франції. Житло належить фірмі, бенефіціаром якої вказана матір Гетманцева.
За інформацією, яку нардеп вказав у https://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab декларації за 2022 рік, його дружина та двоє синів тимчасово проживають у квартирі площею 142,65 кв.м. у Франції.
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24.04.2025 14:25 Відповісти
А що Тігіпка зробив щоб йому багатіти? Бере у населення депозити по 14%, а продає по 55%, а решту взагалі краде,вибачаюся бере на свій бізнес, який страхує бюджет зфонду страхування вкладів якщо не віддасть вкладникам навіть по 14% - прекрасний біснес, а головне одному видають вще мабуть десяту ліцензію на ростовщичиство, а військові за те що вмирають захищаючи цього Тігібка не можуть отримати якіхось 2 га землі які їм належать по закону не 10 ,а 2 га.- це просто кощунство на кістках. Просто тварини.
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24.04.2025 18:07 Відповісти
"Мааленький такой банк купил, не завидуйте". Подпись к фото.
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24.04.2025 14:10 Відповісти
Паршивець..
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24.04.2025 14:10 Відповісти
Пішов по банках - Бойко по квартирах - 1000 квартир в Києві - Янукович по пеньках
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24.04.2025 14:12 Відповісти
крім банків земельку віджимає...його манагери надзвонююють регулярно, чи не бажаю продати землю.
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24.04.2025 14:15 Відповісти
Поділіть на ділянки 2 метри довжиною і 1 метр шириною і продайте. Так, щоб на кожного менеджера вистачило.😃
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24.04.2025 14:57 Відповісти
Кому Війна кров, горе, сльози та сироти, а Тигипкам, Ахметовим, Пінчукам. Зеленським, арахпміям, резніковим, умеровим та слугам наріда війна мама рідна, бабло, банки, офшори, надприбутки.
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24.04.2025 14:13 Відповісти
Тому їм невигідно закінчувати війну. Ще не все вкрадено, не всі пограбовані..
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Солдат, ты чем не доволен? Все, о чем ты пишешь - выбор укр. Народа. В 2019 году, 3 раза!
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24.04.2025 17:37 Відповісти
1. Це вибір не НАРОДА, касаб, а тупого населення чи як ще кажуть - мудрого нарІда.
2. Незадоволен тім, касаь, шо тут дуже багато касабського лайна та тім шо отот мудрий нарІд як був тупим населенням так їм у основній масі і залишаєтся.
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24.04.2025 17:57 Відповісти
До речи, касаб, у тебе, та твого тупого різношерштного смердючего рабського стада тварин, з тавром "росиянин", вибору нема, ніколи не було та ніколи не буде. Раби не обірають, раби дохнуть.
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24.04.2025 18:13 Відповісти
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24.04.2025 14:13 Відповісти
Гетманцев: " Заплатять усі."
Як працюватиме податок для таксистів, кур'єрів, вебкам-моделей та інших самозайнятих
Джерело: https://censor.net/r3548361
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24.04.2025 14:21 Відповісти
Ну шо, пора рнбо санкції проти тігіпка вводити, вже є шо віджимати.
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24.04.2025 14:22 Відповісти
не можна,своя людина
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24.04.2025 14:49 Відповісти
Руку яка годує не то шо собака, навіть Зе не кусає.
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24.04.2025 18:47 Відповісти
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was dirty
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows
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24.04.2025 14:24 Відповісти
На свої 65 він не погано виглядає. Треба його кинуть на фронт в окопи
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24.04.2025 15:30 Відповісти
Це ще один представник чучмівської шобли. Тепер ссуки сидять пишуть мемуари та закордонний віскарик потягують на дачах... А ви українці життя свої кладіть, щоб цим падлам було комфортно кому жити, а кому доживати... Це їхня багаторічна політика призвела до того, що ***** осмілився напасти. Звичайно ***** це нелюдь і гебнява потвора, але б навіть це падло не осмілилось би піти війною, якби Україна була сильна і економічно і військово. А то падли дбали про свої статки вимощуючи собі дорогу міжнародною репутацією України як держави.
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24.04.2025 15:54 Відповісти
а скільки дронів для ЗСУ воно купило?
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24.04.2025 16:20 Відповісти
То це означає що принаймні три банки працюватимуть після капітуляції?
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24.04.2025 17:22 Відповісти
Найкращі банкіри - завжди з комсомольців, що останні застрибнули на титанік
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24.04.2025 18:11 Відповісти
Навіть не так. Не тільки банкіри. В страхових пралках теж вони. Скоріш за все - де крутиться величезне бабло - там комсомольці) раніше ще комуняки були - чого тільки вартували прихватизації за копійки які відбувались в 90х після повернення Україні незалежності. От тоді поперли каломойші, ахметки, пінчуки й ім подібні..

Взагалі, потрібно деякі прихватизовані об'єкти повертати під контроль держави. У оборонпрома немає підприємств? То треба повернути їх державі. Прибрати звідти орендарів з їх складами, маркети.
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24.04.2025 19:42 Відповісти
У серпні 1989 року Тігіпко був обраний на посаду першого секретаря Дніпропетровського обкому комсомолу.

На цій посаді Тігіпко допоміг Юлії Тимошенко відкрити свій бізнес, в тому числі і молодіжний центр «Термінал», тоді ж він познайомився з Леонідом Кучмою і став одним з представників майбутнього «дніпропетровського клану».
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25.04.2025 01:46 Відповісти
У 1994 році Тігіпко став позаштатним консультантом президента України Кучми з питань грошово-кредитної політики.

У квітні 1997 року Тігіпко залишив Приватбанк, коли його запросили працювати в уряді України (який тоді очолював Павло Лазаренко) на посаді віце-прем'єр-міністра з економічних реформ.

Через десять років Лазаренко заявив, що подарував Тігіпко «дорогу до життя».
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25.04.2025 01:49 Відповісти

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