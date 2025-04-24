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Закінчились кошти: Мінагрополітики припинило приймати заявки на гранти для розвитку садів і теплиць

помидор

Міністерство аграрної політики та продовольства призупинило приймання заяв на отримання грантів від держави за програмою "єРобота" у двох категоріях: "Грант на сад" та "Грант на теплицю".

Гранти, рішення про надання яких вже було прийнято у 2025 році, будуть профінансовані в повному обсязі до кінця року, повідомляє пресслужба міністерства.

"Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися", – пояснили у Мінагрополітики причини зупинки грантових програм.

Про відновлення прийому заяв на отримання грантів у міністерстві обіцяють повідомити додатково.

Загалом у межах програми "єРобота" вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.

"Розвиток садівництва й тепличного господарства – це тисячі нових робочих місць, сучасна інфраструктура в громадах і міцні агровиробники по всій країні. Це значить, що в нас з’являться нові сади та теплиці загальною площею понад 4 тис. га і буде створено більше 2 тис. постійних та майже 40 тис сезонних робочих місць", – прокоментував очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

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Як повідомлялося, Кабмін запустив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць у червні 2022 року.

У Мінагрополітики очікували, що ця програма дозволить знизити ціни на овочі весною.

Автор: 

аграрії (1315) Мінагрополітики (1365) грант (307)


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все спи...жено одним словом
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24.04.2025 15:14 Відповісти
а шо кожна 10 пляшка соку в світі, виробленого з українського концентрату, не допомогла накопичити грошей?

їбануті
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24.04.2025 16:08 Відповісти

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