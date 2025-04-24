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Новини
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У Львові частково зростуть ціни на проїзд. Кого торкнуться нові тарифи

львів,ратуша

Львівська міська рада пропонує частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Після аналізу наданих перевізниками розрахунків та складових тарифу на проїзд, мерія визнала, що ціну справді необхідно переглянути, але не у тому обсязі, який заявляли автотранспортні підприємства.

Відтак, міська рада винесе на консультації з громадськістю таку пропозицію:

  • готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн;
  • при оплаті банківською карткою – зросте з 15 грн до 20 грн;
  • для власників LeoКарт – зросте 13 грн до 17 грн;
  • для студентів – знижений тариф по ЛеоКарт становитиме 8,5 грн.

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Зазначається, що від запуску ЛеоКарт проїзд для користувачів став дешевшим – з 15 грн до 13 грн, і вже півтора року ця сума є найпоширенішою формою оплати.

Натомість готівкою, яка коштує 25 грн, користується 7% пасажирів. Власники транспортних карток також мають мають право на безоплатну пересадку протягом 40 хвилин.

Автор: 

Львів (846) проїзд (144) транспорт (507)


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24.04.2025 17:36 Відповісти
Вибори наносі, Садовому потрібна каса! Це підвищення за що??? За то що зимою по вікнах соплі , бо не працює обігрівач, а ілтом не працює кондюк, зато працює обігрівач. А також ти можеш дістати струсмозгу через несправність ходової
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24.04.2025 20:52 Відповісти

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