У Львові частково зростуть ціни на проїзд. Кого торкнуться нові тарифи

Львівська міська рада пропонує частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Після аналізу наданих перевізниками розрахунків та складових тарифу на проїзд, мерія визнала, що ціну справді необхідно переглянути, але не у тому обсязі, який заявляли автотранспортні підприємства.

Відтак, міська рада винесе на консультації з громадськістю таку пропозицію:

готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн;

при оплаті банківською карткою – зросте з 15 грн до 20 грн;

для власників LeoКарт – зросте 13 грн до 17 грн;

для студентів – знижений тариф по ЛеоКарт становитиме 8,5 грн.

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Зазначається, що від запуску ЛеоКарт проїзд для користувачів став дешевшим – з 15 грн до 13 грн, і вже півтора року ця сума є найпоширенішою формою оплати.

Натомість готівкою, яка коштує 25 грн, користується 7% пасажирів. Власники транспортних карток також мають мають право на безоплатну пересадку протягом 40 хвилин.