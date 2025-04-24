Міжнародна підтримка "критично важлива" для збереження фінансової стабільності у 2026 році, – Мінфін

Міжнародна підтримка в 2026 році залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки України та залучення іноземних інвестицій.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко за результатами зустрічі фінансового блоку країн G7 під час робочого візиту до Вашингтона в межах Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"У поточному році бюджетна підтримка від ключових партнерів складає $16,8 млрд. Завдяки нашій злагодженій співпраці, потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено. Водночас маємо залишатися фінансово підготовленими до будь-якого розвитку подій. За будь-яких умов, в 2026 році, міжнародна підтримка залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій", – сказав Марченко.

Він нагадав, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і складає $39,3 млрд.

Раніше повідомлялося, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.