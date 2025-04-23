Світовий банк від початку повномасштабної війни виділив Україні $51 мільярд. Понад половина суми – це гранти

Державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за результатами зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з керівництвом Світового банку.

Як зазначається, за 2022-2025 роки обсяг портфелю діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці.

Зокрема, в межах фінансового інструменту "Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-results" (PforR), який передбачає виконання заходів з підтримки реформ, у 2024 році було розпочато реалізацію чотирьох проєктів PforR:

"Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN),

"Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE),

"Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE),

"Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Загальна сума, виділена на них, складає $2,1 млрд, із яких у 2024 році отримано до загального фонду державного бюджету близько $1 млрд. Зазначені проєкти спрямовані на підтримку реформ у сферах фінансів, освіти, охорони здоров’я, а також підтримки малого та середнього бізнесу.

У квітні 2025 року отримано $50 млн в рамках реалізації проєкту THRIVE, ще близько $746 млн планується отримати до кінця року в рамках виконання зазначених чотирьох проєктів.

Також Україна та Світовий банк обговорили деталі нової програми Development Policy Loan (DPL) на поточний рік. Метою DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог цієї програми.

Раніше в квітні повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE, кошти спрямують на компенсації за пошкоджене внаслідок війни житло за програмою "єВідновлення".

Також стало відомо, що Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України в цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.