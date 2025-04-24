Ціни на металобрухт в Україні впадуть після обвалу на світових ринках, – експерт

Український ринок брухту чорних металів чекає падіння цін після обвалу котирувань на всіх світових ринках.

Таку думку висловив експерт Олексій Кущ, коментуючи останні тенденції на ринках commodities, передає видання "Апостроф".

"Квітень 2025 року став справжнім "ведмежим" місяцем для всіх світових бірж, в т.ч. тих, де торгують commodities. Зниження відбувалося по всім сировинним продуктам, помітно здешевлення нафти, але найбільше падіння зафіксовано в цінах на брухт", – зауважив економіст.

За його словами, падіння цін на металобрухт зафіксовано в усіх регіонах світу.

"Але найбільший обвал цін відбувся у Туреччині, ринок якої напряму впливає на українські реалії. Менш ніж за місяць вартість брухту HMS 1/2 (80:20) впала майже на $70/т, тобто з $382/т CIF (на 27 березня) до $313/т CIF (на 22 квітня). Такий стрімкий темп падіння за такий короткий термін є рекордним протягом останніх 2-х років. При чому показово, що ставка на відскок після завершення Рамадану та Пасхи не спрацювала", – уточнив Кущ.

Водночас він нагадав, що український ринок завжди реагує на світові тенденції із запізненням.

"Так, дійсно, ціни на брухт в Україні потроху повзли вниз, але стрімкого падіння не було. За різними прогнозами, обвал котирувань на брухт очікується приблизно у першій декаді травня", – спрогнозував економіст.

Він припустив, що саме у травні світові тенденції відобразяться на українському ринку.

"Хтось говорить, що буде "мінус" 1000 грн./т брухту, хтось – більш радикальний, прогнозує "мінус" 2000 грн./т. Але спільна думка така, що зростання цін не буде. Проте ніхто не знає, на якій позначці ринок знайде своє цінове дно. Тобто, він буде його активно шукати та провалюватися по ціні все глибше та глибше", – додав Олексій Кущ.

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Як повідомлялося, українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку. Зокрема, потреби основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році становитимуть 1,75-1,8 млн тонн брухту.

Водночас підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн тонн сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року. Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. тонн.