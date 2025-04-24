"Укрзалізниця" з 12 травня призначає додатковий поїзд із Києва до Ужгорода

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Там зазначили, що за останні два тижні кількість запитів в застосунку на подорожі до Закарпаття становила в середньому близько 3000 на добу.

Відтак, щоб задовільнити попит пасажирів на весняні поїздки, "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд, що курсуватиме:

з Києва – з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня – по непарних числах,

з Ужгорода – з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня – по парних числах.

Відправлення з Києва – 23:00, прибуття до Ужгорода о 12:31.

Відправлення з Ужгорода о 19:00, прибуття до Києва – 09:18.

Зупинки заплановані на таких станціях: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин.

Квитки вже у продажу в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки до Поділля.