БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
39 0

Україна імпортувала за два місяці автобусів на $9 мільйонів. Найбільше – з Польщі та Туреччини

автобус

Упродовж січня-лютого 2025 року в Україну було ввезено 189 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила більше $8,7 млн.

Про ц повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Із загальної кількості поставили 64 нових автобусів та 125 вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у майже $3,3 млн, а митна вартість вживаних автобусів становила $5,5 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 54 одиниць. На цих поставках країна заробила близько $1,8 млн.

Водночас найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 62, загальна митна вартість яких склала $3,4 млн.

Як повідомлялося, у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%). Зокрема, у грудні український автопарк зріс на 330 автобусів. Це рекордна кількість за останні 35 місяців. 

Автор: 

імпорт (2322) автобус (248)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 