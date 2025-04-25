Україна імпортувала за два місяці автобусів на $9 мільйонів. Найбільше – з Польщі та Туреччини

Упродовж січня-лютого 2025 року в Україну було ввезено 189 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила більше $8,7 млн.

Про ц повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Із загальної кількості поставили 64 нових автобусів та 125 вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у майже $3,3 млн, а митна вартість вживаних автобусів становила $5,5 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 54 одиниць. На цих поставках країна заробила близько $1,8 млн.

Водночас найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 62, загальна митна вартість яких склала $3,4 млн.

Як повідомлялося, у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%). Зокрема, у грудні український автопарк зріс на 330 автобусів. Це рекордна кількість за останні 35 місяців.