Україна вже засіяла два мільйони гектарів ярих зернових. Де засіяно найбільше

Станом на 25 квітня аграрії всіх областей України засіяли 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур. На Рівненщині почали сіяти гречку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 705 тис. га, ячмінь – 702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху – 201,8 тис. га, вівса – 154,2 тис. га.

Лідерами серед регіонів за темпами сівби стали: Полтавська – 251,5 тис. га, Кіровоградська – 146,4 тис. га, Сумська – 138,1 тис. га, Одеська – 122,5 тис. га та Хмельницька області – 119,9 тис. га.

Технічні культури засіяні на площі 1 763,6 тис. га. Із них соняшнику засіяно 1 236,8 тис. га, цукрових буряків – 228,5 тис. га, сої – 187,6 тис. га.

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Загалом у 2025 році планують засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Також повідомлялося, що станом на середину квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. На Запоріжжі почали сіяти кукурудзу.