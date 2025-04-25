Фонд держмайна вдруге виставив на аукціон спиртзавод на Тернопільщині. Ціна знизилася на 60 мільйонів

Фонд державного майна України оголосив на 1 травня 2025 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільській області.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Стартова вартість об'єкту становить 162,18 млн грн.

Зарубинський спиртзавод спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин. Основною номенклатурою продукції є спирт етиловий й інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації, включно з тими, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо).

До об'єкта приватизації входить нерухоме майно й інфраструктура (49 одиниць), 27 транспортних засобів і спецтехніки. Також на балансі підприємства перебуває 637 одиниць рухомого майна.

Аукціон оголошено на 1 травня 2025 року.

Як повідомлялося, в серпні минулого року Фонд державного майна вже виставляв на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод". Стартова ціна тоді становила 219,14 млн грн.