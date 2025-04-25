Голова Податкової служби відповів на критику Гетманцева щодо боргу з відшкодування ПДВ

У першому кварталі 2025 року бізнесу відшкодували 42,4 мільярда гривень ПДВ, що на третину більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"Відшкодування ПДВ – ще одне з важливих питань. З початку року на третину збільшили його обсяг, порівняно з минулим роком. За перший квартал відшкодували 42,4 млрд грн. І це не межа. Працюємо над збереженням позитивної тенденції", – написав Кравченко.

Він також вчергове назвав серед своїх досягнень на посаді зменшення кількості заблокованих податкових накладних.

"Завдяки діалогу та переліку чітких заходів з початку року майже вдвічі скоротили кількість заблокованих податкових накладних. Сьогодні він сягає 0,37%. На 11,4 тисячі зменшили кількість підприємств, які потрапили до ризикових", – зазначив голова ДПС.

Як повідомлялося, напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, у січні-березні 2025 року платники податків отримали 42,45 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Водночас залишок не відшкодованих сум на 1 квітня становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн.

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Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Вже 3 січня цього року Кабмін визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження №353 від 7 травня 2022 року про тимчасове покладення виконання обов'язків заступника голови Державної податкової служби на Євгенія Сокура. До призначення на цю посаду Сокур був помічником Гетманцева.

Сам Гетманцев пояснював, що Сокур почав працювати у керівництві Податкової з травня 2022 року, оскільки інших бажаючих тоді нібито не було.

Гетманцев спростовував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнював. На сайті ДПС біографія Сокура увесь цей час була відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.