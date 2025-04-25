Україна представила проєкт концесії порту "Чорноморськ" у Варшаві. Раніше в уряді Польщі говорили про можливість купівлі порту

Україна на інвестиційній конференції у Варшаві (Польща) презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в порту "Чорноморськ" у Одеській області – від потенціалу термінала до конкретних умов конкурсу та заходів з боку уряду й партнерів для забезпечення прозорості та інвестиційної привабливості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Концесія контейнерного термінала в порту "Чорноморськ" – це не просто інфраструктурний проєкт. Це можливість для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря. Найголовніше, він демонструє, що Україна не чекає на мир, щоб розвивати портову інфраструктуру – країна інвестує вже зараз, залучаючи приватний сектор до цього процесу", – зауважив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Презентація концесійного проєкту Чорноморського контейнерного термінала (CCT) стала центральною подією конференції. Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.

Як зазначається, цей проєкт доповнює новостворений Український коридор, що дає змогу диверсифікувати вантажні маршрути, підвищити надійність торгівлі та покращити митну ефективність.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща могла б орендувати або купити порт у Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.

У травні 2023 року один із найбільших світових контейнерних перевізників – датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS – підтвердила зацікавленість у концесії контейнерного терміналу морського торговельного порту (МТП) "Чорноморськ".