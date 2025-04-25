Україна та ЄБРР підписали договір про надання 400 мільйонів євро для підготовки до наступного опалювального сезону
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали договір між Україною та ЄБРР, що посилить енергетичну стійкість України.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.
"Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії та буде супроводжуватись грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", – заявив Шмигаль.
Він зауважив, що після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій.
Зараз у державному секторі спільно впроваджується 12 проєктів, охоплюючи сфери енергетики, логістики та критичної інфраструктури.
Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.
Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.
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