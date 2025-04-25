Японський автовиробник Nissan прогнозує рекордні за 26 років збитки

Японський автовиробник Nissan заявляє, що в 2024 фінансовому році очікує чистих збитків у розмірі до 750 млрд єн, або близько $5,26 млрд, що є рекордним показником для компанії.

Про це пише NHK.

Як повідомляється, компанія Nissan оголосила про перегляд своїх фінансових прогнозів на фінансовий рік, що завершився в березні. Прогноз чистих збитків був збільшений із $561 млн до діапазону приблизно від $4,91 млрд до $5,26 млрд.

Компанія також знизила прогноз операційного прибутку приблизно з $842 млн до близько $597 млн.

Водночас Nissan переглянула свій прогноз чистого доходу з приблизно $87,8 млрд, що прогнозувалися в лютому, до близько $88,5 млрд.

Прогнозовані чисті збитки перевищать попередній рекорд у 684,3 млрд єн, зафіксований у 1999 фінансовому році, коли компанія Nissan перебувала у тяжкому фінансовому становищі.

За даними компанії, погіршення показників було зумовлене в основному значним знеціненням активів і витратами на реструктуризацію.

Компанія вже зафіксувала збиток від знецінення у розмірі понад $3,5 млрд у 2024 фінансовому році після перегляду вартості виробничих активів у Японії та за кордоном. Очікується, що витрати на реструктуризацію, включно з витратами на скорочення персоналу, перевищать приблизно $420 млн.

Окрім того, слабкі продажі на основних ринках Nissan також сприяли збільшенню прогнозованих збитків.

У лютому стало відомо, що японські автовиробники Honda та Nissan заявили, що вони припиняють переговори про злиття, внаслідок чого могла би бути створена автомобільна група вартістю $60 млрд, яка мала стати третьою за обсягами продажів автомобільною компанією в світі.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Nissan Motor Co. зменшить глобальні виробничі потужності на 20%, скоротить 9 тис. робочих місць, а також продасть частину своєї частки у Mitsubishi Motors Corp.