Світовий банк надасть Україні $70 мільйонів на підтримку енергосистеми

Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами підписання відповідної угоди з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.

"Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", – заявив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.

Також повідомлялося, що Україна та ЄБРР підписали договір про надання 400 млн євро для підготовки до наступного опалювального сезону.