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Світовий банк надасть Україні $70 мільйонів на підтримку енергосистеми

Світовий банк надасть Україні $70 мільйонів для підтримки енергосистеми

Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами підписання відповідної угоди з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.

"Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", – заявив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.

Також повідомлялося, що Україна та ЄБРР підписали договір про надання 400 млн євро для підготовки до наступного опалювального сезону.

Автор: 

Світовий банк (577) допомога (1540) фінансування (2032) енергетика (397) Укргідроенерго (277)


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у кацапській телеграм, прум'єр-муністр шмиГаль повідомив: "Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго".
Джерело: https://censor.net/n3548877
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
Власник(и) Кабінет Міністрів України

свято якесь 70мульйонів уявних одиниць - відкати- компанії прокладки-ОПа зебіла=
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27.04.2025 13:45 Відповісти

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