Світовий банк надасть Україні $70 мільйонів на підтримку енергосистеми
Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи енергосистеми.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами підписання відповідної угоди з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.
"Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", – заявив Шмигаль.
Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.
Також повідомлялося, що Україна та ЄБРР підписали договір про надання 400 млн євро для підготовки до наступного опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/n3548877
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
Власник(и) Кабінет Міністрів України
свято якесь 70мульйонів уявних одиниць - відкати- компанії прокладки-ОПа зебіла=