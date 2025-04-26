Збій онлайн-сервісів: У хмарному провайдері розповіли подробиці аварії

Масштабний збій у роботі низки онлайн-сервісів та застосунків 26 квітня стався через аварію в національного провайдера хмарних сервісів De Novo. Наразі відновлено роботу для всіх користувачів публічної хмари.

Про це заявив генеральний директор компанії De Novo Максим Агєєв, передає hromadske.

"Сьогодні зранку у нашому дата-центрі трапилася аварія, у результаті якої була знеструмлена вся будівля, де розташовуються наші дата-центри та наші хмарні сервіси", – сказав він.

Агєєв пояснив, що технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи з оновлення та заміни джерел безперебійного живлення. Під час робіт позаштатно спрацювала одна із систем автоматичного перемикання живлення і заблокувала доступ до батарей та дизель-генераторів.

Вся аварія тривала 14 хвилин – з 8:03 по 8:17. Після цього живлення всіх систем відновили.

"Але ключова проблема полягала у тому, що знеструмлена була велика кількість обладнання — як наших клієнтів (великих банків, підприємств), так і наших хмарних платформ. І відновлення роботи цих систем займає досить багато часу", – сказав Агєєв.

Наразі відновлено роботу для всіх користувачів публічної хмари, всього обладнання клієнтів, які розміщують свої системи у дата-центрі De Novo.

Нині тривають роботи з оновлення задля уникнення проблем у деяких сегментах мережі, тож є "невелика кількість клієнтів", які поки стоять у черзі. Більшість клієнтів вже працює, запевняє Агеєєв.

За його словами, це перший такий безпрецедентний випадок за роки роботи компанії: "Що трапилося, будемо ще розбиратися. Це важливий професійний виклик для нас".

Він наголосив, що будь-яких ознак хакерської атаки не помітили. Йдеться радше про "комбінацію технічних факторів".

Як повідомлялося, вранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі українських діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни. У результаті збою були проблеми в роботі сервісів "Дія", "Нова пошта", а також застосунків низки банків.