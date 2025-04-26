За перші 100 днів президентства Трампа долар показав рекордне падіння з часів Ніксона

Долар США за перші 100 днів президентства Дональда Трампа показав найгірший показник з часів Річарда Ніксона.

Про це свідчать дані Bloomberg, передає liga.net.

Зокрема, у період з 20 січня до 25 квітня індекс долара впав приблизно на 9%. Зазвичай в останні десятиліття перші 100 днів президентства в США характеризувалися зміцненням національної валюти.

Востаннє таке зниження було аж у 1973 році в перші 100 днів другого президентського строку Ніксона, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют.

"Задуманий як тимчасовий захід, так званий "ніксонівський шок" 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни", – вказує агентство.

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Утім, причини падіння долара у перші 100 днів Трампа інші. Він запровадив мита проти всіх країн світу, зокрема надвисокі – проти Китаю. Агресивна торговельна політика Трампа спонукала інвесторів активно вкладати кошти в активи за межами США, що послабило американську валюту та підвищило вартість інших валют разом із золотом.

Євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара з часу повернення Трампа до Білого дому.