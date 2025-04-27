McDonald’s спростував чутки про відновлення роботи в Росії

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's не збирається відновлювати роботу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Заява компанії вийшла у відповідь на те, що 26 квітня у мережі почала ширитися дезінформація про можливе повернення "МакДональдз" в Росію, яка була викликана хвилею публікацій російських ЗМІ про подачу корпорацією "МакДональдз" заявки на перереєстрацію торгових марок у Росії в грудні 2024 року.

У компанії пояснили, що "МакДональдз" регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де компанія не веде жодної діяльності.

"Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема в Росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах. При цьому, наша позиція чітка і залишається незмінною. "МакДональдз" одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", – підкресили в компанії.

Як повідомлялося, у травні 2022 року американська McDonald's Corp. продала свій бізнес в Росії Александру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".