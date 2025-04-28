Ціни на нафту зростають напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту підвищилися на початку торгів 27 квітня. Водночас залишається невизначеність через торговельні перемовини між США й Китаєм, а перспектива збільшення пропозиції ОПЕК+ викликає занепокоєння.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $0,22 до $67,09 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,24, до $63,26 за барель, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що обидва контрольні показники піднялися протягом третьої сесії поспіль.

"Відсутність новин підштовхує ціни на нафту до помірного зростання, оскільки трейдери позиціюються недовго перед потенційним збільшенням пропозиції ОПЕК+ після зустрічі 5 травня й значним збільшенням видобутку в США", – зазначив головний виконавчий директор торгової онлайн-платформи Moomoo Australia Майкл Маккарті.

Очікується, що під час зустрічі деякі члени ОПЕК+ запропонують групі прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль.

Очікування надлишку пропозиції й занепокоєння через вплив мит на світову економіку призвели до падіння Brent і WTI більш ніж на 1% минулого тижня.

Ринок був збурений суперечливими сигналами від президента США Дональда Трампа й Пекіна щодо прогресу в деескалації торгової війни, яка загрожує підірвати глобальне зростання.

"Гравці ринку й надалі чекатимуть відлиги у торговельній війні між США й Китаєм як можливості купувати", – сказала засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

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У неділю міністр фінансів США Скотт Бессент не підтримав твердження Трампа про те, що перемовини з Китаєм тривають. Раніше Пекін заперечував будь-які перемовини.

Багато учасників весняних зустрічей МВФ і Світового банку заявили, що адміністрація Трампа все ще суперечить вимогам до торговельних партнерів, які постраждали від його різких мит.

Інвестори також спостерігають за ядерними перемовинами між Іраном і США в Омані, які тривають цього тижня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що він залишається "надзвичайно обережним" щодо успіху перемовин.

Як повідомлялося, 25 квітня ціни на нафту зросли через потенційну деескалацію торговельної війни між США й Китаєм. Водночас ринок спрямований до тижневого падіння на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції.