Ціни на нафту зростають на тлі нестабільного ринку

Ціни на нафту зросли протягом другої сесії 25 квітня через потенційну деескалацію торговельної війни між США й Китаєм. Водночас ринок спрямований до тижневого падіння на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent здорожчали на $0,43, до $66,98 за барель, американська нафта WTI здорожчала на $0,42 до $63,21 за барель, передає enkorr.

"Сьогодні ціни на нафту трохи зросли, оскільки ринок реагує на ознаки послаблення напруженості навколо мит Трампа і потенційну зміну політики ФРС, сприяючи ширшому відновленню ринку", – сказав старший аналітик LSEG Ан Фам.

Однак, за його словами, щотижня ціни знижуються, оскільки зберігаються побоювання щодо надлишку пропозиції з боку ОПЕК+, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними на тлі тривалої торгової напруженості. Зміцнення долара США також посилило тиск на ціни на сиру нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що торгові перемовини між США й Китаєм тривають, заперечуючи заяви Китаю про те, що жодних перемовин не було.

Китай розглядає можливість звільнення деяких імпортних товарів із США від 125% мит і просить компанії надати списки товарів, які можуть підпадати під дію, що є найбільшою ознакою занепокоєння Пекіна економічними наслідками торговельної війни.

Китай підвищив мита після того, як Трамп оголосив про підвищення зборів на китайські товари.

Ціни на нафту впали на початку цього місяця після того, як мита викликали занепокоєння щодо глобального попиту та розпродажу на фінансових ринках.

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Кілька членів ОПЕК+ запропонували групі прискорити збільшення видобутку нафти на другий місяць у червні, повідомляв Reuters на початку цього тижня.

Припинення розв’язаної РФ повномасштабної війни в Україні й пом’якшення санкцій можуть дозволити більше російської нафти надходити на світові ринки. Росія, член групи ОПЕК+, яка включає Організацію країн-експортерів нафти, – один із найбільших у світі виробників нафти разом з США й Саудівською Аравією.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у четвер, що готовий поїхати до Європи для перемовин щодо ядерної програми Тегерана.

Успішні перемовини з Європою й США, ймовірно, призведуть до зняття санкцій на експорт іранської нафти. Іран – третій за величиною виробник нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії й Іраку.

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли 24 квітня після падіння майже на 2% на попередній сесії.