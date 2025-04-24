Ціни на нафту відновили зростання після падіння на 2% напередодні

Ціни на нафту зросли 24 квітня після падіння майже на 2% на попередній сесії.

Як пише Reuters, інвестори оцінюють потенційне збільшення видобутку ОПЕК+ проти суперечливих тарифних сигналів Білого дому та поточних ядерних переговорів між США та Іраном, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, до $66,20 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на 9 центів, до $62,36 за барель.

Ціни знизилися на 2% на попередній торговій сесії після того, як Reuters повідомило, що кілька членів ОПЕК+ запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти у червні.

Раніше між членами ОПЕК+ виникали суперечки щодо дотримання квот на видобуток, одна з яких призвела до виходу Анголи з ОПЕК+ у 2023 році.

Також ціни підтримали ознаки того, що США та Китай можуть наблизитися до торгових переговорів. The Wall Street Journal повідомила, що Білий дім готовий знизити тарифи Китаю до 50%, щоб розпочати переговори.

Аналітики Rystad Energy кажуть, що тривала торгова війна між США і Китаєм може скоротити зростання попиту на нафту в Китаї вдвічі цього року до 90 тис. барелів на добу зі 180 тис. б/д.

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Потенційно чинячи тиск на ціни на нафту, США та Іран проведуть третій раунд переговорів цими вихідними щодо можливої угоди щодо відновлення обмежень на програму Тегерана зі збагачення урану. Ринок стежить за переговорами в пошуках будь-яких ознак того, що зближення США та Ірану може призвести до послаблення санкцій щодо іранської нафти та збільшення пропозиції.

Утім, у вівторок США наклали нові санкції на енергетичний сектор Ірану, що, за словами речника міністерства закордонних справ Ірану, свідчить про "брак доброї волі та серйозності" щодо діалогу з Тегераном.

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли 23 квітня на тлі нових санкцій США проти Ірану, а також падіння запасів у США та м’якший тон президента Дональда Трампа щодо Федерального резерву.