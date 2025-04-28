Військові витрати Європи зросли найбільше з часів "холодної війни"

Військові витрати в Європі (включно з Росією) у 2024 році зросли на 17%, до $693 млрд, і стали основним чинником глобального зростання таких витрат у 2024 році.

Про це свідчать результати дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, передає "Європейська правда".

Зазначається, що з початком третього року війни в Україні військові витрати на континенті продовжували зростати, перевищивши рівень, зафіксований наприкінці холодної війни.

У 2024 році всі європейські країни, крім Мальти, збільшили свої військові витрати.

Зокрема, військові витрати Росії торік, за оцінками, досягли $149 млрд, що на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі перевищило рівень 2015 року. Вони становили 7,1% ВВП Росії та 19% усіх державних витрат Росії.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9% і досягли $64,7 млрд, що еквівалентно 43% витрат Росії. Із 34% ВВП Україна мала найбільше військове навантаження серед усіх країн у 2024 році.

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"Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Наразі Україна виділяє всі свої податкові надходження на військові потреби. У таких жорстких фінансових умовах Україні буде складно продовжувати збільшувати військові витрати", – сказав старший дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Крім того, у 2024 році кілька країн Центральної та Західної Європи зазнали безпрецедентного зростання військових витрат у зв'язку з реалізацією нових зобов'язань щодо видатків та масштабних планів закупівель.

Так, військові витрати Німеччини зросли на 28% і досягли $88,5 млрд, що зробило її найбільшим витрачальником на ці потреби у Центральній та Західній Європі і четвертим у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31% до $38 млрд у 2024 році, що становить 4,2% ВВП країни.

"Вперше з моменту возз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим витрачальником у Західній Європі, що було зумовлено створенням у 2022 році спеціального оборонного фонду в розмірі 100 млрд євро", – зазначив Лоренцо Скараццато, дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

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За його словами, останні політичні рішення, ухвалені в Німеччині та багатьох інших європейських країнах, свідчать про те, що Європа вступила в період високих і зростаючих військових витрат, який, ймовірно, триватиме в найближчому майбутньому.

Як відомо, президент США Дональд Трамп здавна критикує Європу за недостатні видатки на оборону та нещодавно заявив, що вимагатиме від союзників збільшення видатків до 5% ВВП. Утім, такого показника зараз не досягають і США.