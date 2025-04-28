Агрохолдинг МХП Косюка отримав торік $144 мільйони чистого прибутку. На чому заробили найбільше?

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

Виторг компанії минулого року майже не змінився ($3,05 млрд), а операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс на 30% – до $440 млн, повідомляється у пресрелізі МХП.

Скоригований показник EBITDA торік зріс на 27% – до $566 млн, а операційна маржа – до 14%.

"Чистий прибуток склав $144 млн..., що головним чином відображає негрошовий курсовий збиток у розмірі $125 млн за 12 міс. 2024 року порівняно з $40 млн за 12 міс. 2023 року", – зазначається у повідомленні.

Обсяг виробництва м’яса птиці в Україні минулого року залишився стабільним і становив 711,22 тис. тонн (718,64 тис. тонн у 2023 році).

Водночас обсяг виробництва м’яса птиці в Європейському операційному сегменті (PP) зріс на 23% — до 38,28 тис. тонн (31,08 тис. тонн у 2023 році).

Середня ціна реалізації м’яса птиці МХП в Україні зросла до $2,02 за кг ($1,95 за кг у 2023 році), без урахування ПДВ. Середня ціна м’яса птиці, виробленого на підприємствах у Європі, також залишилася майже незмінною – 3,47 євро за кг (3,54 євро за кг).

При цьому експорт м’яса птиці з України знизився на 6% – до 371,2 тис. тонн (396,92 тис. тонн у 2023 році).

За напрямками діяльності, найбільший виторг МХП забезпечили:

птахівництво: виторг – $1,6 млрд, валовий прибуток – $372 млн, скоригований показник EBITDA – $252 млн;

рослинна олія: виторг – $457 млн, валовий прибуток – $47 млн, скоригована EBITDA – $48 млн;

агровиробництво: виторг – $381 млн, скоригована EBITDA – $264 млн;

операційна діяльність у Європі: виторг – $575 млн, валовий прибуток – $145 млн, скоригована EBITDA – $87 млн.

Станом на кінець 2024 року чистий борг МХП становив $1,18 млрд.

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Як повідомлялося, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2023 році отримав чистий прибуток у розмірі $142 млн після збитку на $231 млн роком раніше.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанції. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.