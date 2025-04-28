В Іспанії та Португалії відбулися масштабні відключення світла, не працюють метро та світлофори
В Іспанії та Португалії у понеділок, 28 квітня, стались масштабні відключення світла.
Як пише Politico, близько 12-ї години дня за місцевим часом, без електропостачання залишились багато районів Іберійського півострова, передає Європейська правда.
Також у Мадриді зупинилось метро, аеропорт та приміські електрички.
Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica повідомив, що активував протоколи для відновлення постачання. "Причини проблеми встановлюються, усі ресурси спрямовано на її вирішення", – йдеться у заяві.
Офіційних пояснень щодо можливих причин поки немає.
Громадян закликали не телефонувати у служби надзвичайних ситуацій, які вже перевантажені дзвінками.
Водночас португальська поліція повідомляє, що світлофори не працюють по всій країні, у столиці Лісабоні та Порту закрито метро, і не курсують поїзди. Водночас, за даними ЗМІ, блекаут охопив всю країну.
Також відключення зачепили й частину Франції, Бельгії та Андорру. Як пише Forbes, за даними euronews, однією з імовірних причин відключень називають пожежу на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію між Перпіньяном і східним Нарбонном, а також проблеми з європейською електромережею.
Як повідомллося, у жовтні 2024 року на Кубі сталася аварія на одній із головних електростанцій країни – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса у місті Матансас. Через це вся острівна держава залишилася без світла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
В Испании и Португалии возник дефицит активной мощности ~4 ГВт после аварийного отключения магистральной линии между Наваррой и Пиренеями (соединение с Францией)
1️⃣ Узкое место в перетоках Франция → Испания
После мягкой, но ветреной зимы ранняя апрельская жара снизила выработку Пиренейских ГЭС. Импорт из Франции достиг рекордных 4 ГВт, но зависел от единственной ЛЭП - её обрыв привёл к отключению.
2️⃣ Затянувшийся ремонт АЭС во Франции
EDF продлил простой Flamanville-3 на неделю, что в сумме вывело из работы 12 ГВт атомных мощностей (⅕ французского парка).