В Іспанії та Португалії відбулися масштабні відключення світла, не працюють метро та світлофори

В Іспанії та Португалії у понеділок, 28 квітня, стались масштабні відключення світла.

Як пише Politico, близько 12-ї години дня за місцевим часом, без електропостачання залишились багато районів Іберійського півострова, передає Європейська правда.

Також у Мадриді зупинилось метро, аеропорт та приміські електрички.

Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica повідомив, що активував протоколи для відновлення постачання. "Причини проблеми встановлюються, усі ресурси спрямовано на її вирішення", – йдеться у заяві.

Офіційних пояснень щодо можливих причин поки немає.

Громадян закликали не телефонувати у служби надзвичайних ситуацій, які вже перевантажені дзвінками.

Водночас португальська поліція повідомляє, що світлофори не працюють по всій країні, у столиці Лісабоні та Порту закрито метро, і не курсують поїзди. Водночас, за даними ЗМІ, блекаут охопив всю країну.

Також відключення зачепили й частину Франції, Бельгії та Андорру. Як пише Forbes, за даними euronews, однією з імовірних причин відключень називають пожежу на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію між Перпіньяном і східним Нарбонном, а також проблеми з європейською електромережею.

Як повідомллося, у жовтні 2024 року на Кубі сталася аварія на одній із головних електростанцій країни – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса у місті Матансас. Через це вся острівна держава залишилася без світла.