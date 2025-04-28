БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 275 11

В Україні зросла середня зарплата, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій

В Україні в березні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 430 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. 

"25 квітня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки", – сказано в повідомленні.

Цей показник у лютому 2025 року становив 18 589 грн, у січні – 18 660 грн.

Раніше повідомлялося, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій

Автор: 

виплати (466) Пенсійний фонд (411) пенсія (683) зарплата (1121)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
Ви, *****, долбойоби - а тепер індекс підняття цін на продукти!!!!!!
показати весь коментар
28.04.2025 16:17
+6
показати весь коментар
28.04.2025 16:22
+5
Дякуючі слугам , смілянським, членам вккс іміністра і їх зарплатні, яку можна не на одну 10 тисяч поділити простих громадян аби в них на бумазі для звітності середня зп «підвищилась»
показати весь коментар
28.04.2025 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуючі слугам , смілянським, членам вккс іміністра і їх зарплатні, яку можна не на одну 10 тисяч поділити простих громадян аби в них на бумазі для звітності середня зп «підвищилась»
показати весь коментар
28.04.2025 16:16 Відповісти
а чого так слабо??головне те що кількість робітників які задіяні на виробництві,с/господарстві,послугах,та інших сферах економіки скоротилася у рази з війною,мобілізацією та еміграцією,пропорції повинні бути вищі у зростанні
показати весь коментар
28.04.2025 17:13 Відповісти
Ви, *****, долбойоби - а тепер індекс підняття цін на продукти!!!!!!
показати весь коментар
28.04.2025 16:17 Відповісти
Вам "офіційний" чи реальний? Тому що це дуже різні речі.
показати весь коментар
28.04.2025 16:23 Відповісти
Оце "офіційно" чи "реально"?

https://www.youtube.com/watch?v=DeOdPO7z4Ig ШОК!!! Помідори 1750 грн, малина 4000 | 🍉Маркет для ДЕПУТАТІВ | GOODWINE в Києві
показати весь коментар
28.04.2025 16:38 Відповісти
То ціни для продавців на касі, покупці на них навіть не дивляться
показати весь коментар
28.04.2025 16:54 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 17:14 Відповісти
"пенсійний фонд" має пояснити українському народові "совкову методу нарахування зарплати " в Україні і з яких показників в них виникла цифіра 19 з лихою
показати весь коментар
28.04.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 16:22 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 16:36 Відповісти
Судді, прокурори, депутати по 150 тис, тому середня по країні 19 тис.
показати весь коментар
28.04.2025 16:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 