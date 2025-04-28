"Агенція оборонних закупівель" запустила "єдине вікно" для постачальників. Як це працюватиме?

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Агенція оборонних закупівель" – для прозорого та рівноправного доступу до процесу закупівель запускає на своєму сайті "єдине вікно" зі збору пропозицій від виробників та постачальників.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Як працюватиме "єдине вікно":

постачальник/виробник заповнює базову інформацію про себе та свою продукцію на сайті,

АОЗ проводить перевірку та ухвалює рішення – включити в реєстр верифікованих постачальників або надати обґрунтовану відмову,

верифіковані постачальники отримуватимуть запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби,

ці запити міститимуть інформацію про дату та час закупівель, а також зворотний зв'язок за їхніми результатами,

з переможцем буде укладено договір.

"Таким підхід покликаний забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку", – зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство після завершення воєнного стану.

Про об'єднання АОЗ та ДОТ ще у вересні казав міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, стратегія міністерства – об'єднати за стандартами НАТО усі агентства Міноборони в "якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти, вимірювання, ефективність".