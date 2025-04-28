"Укрзалізниця" з 6 травня запускає новий маршрут, який з’єднає Івано-Франківськ, Львів і Луцьк

"Укрзалізниця" з 6 травня запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд №815/816 Коломия – Луцьк – Коломия курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Графік руху в напрямку Луцька (щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі): відправлення з Коломиї – 06:55, прибуття до Луцька – 14:20.

Зупинки здійсюватимуться на наступних станціях: Івано-Франківськ 07:37-07:40 → Ходорів 08:53-08:54 → Львів 10:10-10:26 → Підзамче 10:37-10:39 → Радехів 11:55-11:56 → Горохів 12:31-12:32.

У напрямку Коломиї (також щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі): відправлення з Луцька – 15:17, прибуття до Коломиї – 22:35

Зупинки: Горохів 17:07-17:08 → Радехів 17:42-17:43 → Підзамче 19:05-19:07 → Львів 19:18-19:41 → Ходорів 20:47-20:48 → Івано-Франківськ 21:50-21:53.

"У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия – Львів – Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ – Львів – Івано-Франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей", – зазначили в "Укрзалізнці".

На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2 класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.

Квитки в продажу вже з 27 квітня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 12 травня призначає додатковий поїзд із Києва до Ужгорода.

Перед тим стало відомо, що "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки до Поділля.