"Укренерго" домовилося про реструктуризацію "зелених" облігацій на $825 мільйонів

Національна енергетична компанія "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як уточнюється, "Укренерго" узгодило з групою інвесторів, що контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.

Власникам облігацій запропонували два варіанти: викуп облагацій або їхній обмін.

Викупити облігації можна за граничною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. На це планують залучити $430 млн міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку.

Обміняти ж можна на нові, негарантовані папери "Укренерго" з погашенням у 2031 році та підвищеною ставкою доходності у 8,5% річних.

У випадку, якщо після добровільного викупу залишаться невитрачені кошти, ними пропорційно викуплять або обміняють решту облігацій за нижчою ціною (60-68,7% від номіналу).

В "Укренерго" наголосили, що всі інвестори, які братимуть участь у викупі чи обміні, автоматично погоджуються на зміни в умовах облігацій і гарантій. Без цієї згоди операцію провести не вдасться.

Раніше повідомлялося, що комісія "Укренерго" з проведення конкурсу на будівництво нової генерувальної потужності визнала переможцями відбору 13 проєктів від 7 компаній.

До тго стало відомо, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" за результатами 2024 року отримав 37,7 млрд грн збитку.