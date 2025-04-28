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"Укренерго" домовилося про реструктуризацію "зелених" облігацій на $825 мільйонів

Національна енергетична компанія "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Як уточнюється, "Укренерго" узгодило з групою інвесторів, що контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.

Власникам облігацій запропонували два варіанти: викуп облагацій або їхній обмін.

Викупити облігації можна за граничною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. На це планують залучити $430 млн міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку.

Обміняти ж можна на нові, негарантовані папери "Укренерго" з погашенням у 2031 році та підвищеною ставкою доходності у 8,5% річних.

У випадку, якщо після добровільного викупу залишаться невитрачені кошти, ними пропорційно викуплять або обміняють решту облігацій за нижчою ціною (60-68,7% від номіналу).

В "Укренерго" наголосили, що всі інвестори, які братимуть участь у викупі чи обміні, автоматично погоджуються на зміни в умовах облігацій і гарантій. Без цієї згоди операцію провести не вдасться.

Раніше повідомлялося, що комісія "Укренерго" з проведення конкурсу на будівництво нової генерувальної потужності визнала переможцями відбору 13 проєктів від 7 компаній.

До тго стало відомо, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" за результатами 2024 року отримав 37,7 млрд грн збитку.

Автор: 

облігації (1465) Укренерго (1998) альтернативна енергетика (699)


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Все зрозуміло - готовитися до підвищення цін на електро....
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28.04.2025 20:19 Відповісти
"Зелени" будуть не зелени якщо десь щось не *********.
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28.04.2025 20:27 Відповісти

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