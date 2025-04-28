Відзавтра в підземних переходах у центрі Києва на два тижні обмежать рух пішоходів

Відзавтра, 29 квітня, до 12 травня в підземних переходах у Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"У цей період дорожники планують провести ремонт стелі у підземному переході на Майдані Незалежності та відремонтувати з'їзди-підйоми в підземному переході на Європейській площі", – сказано в повідомленні.

Роботи виконуватимуться з 08:00 до 17:00.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.