Відзавтра в підземних переходах у центрі Києва на два тижні обмежать рух пішоходів
Відзавтра, 29 квітня, до 12 травня в підземних переходах у Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"У цей період дорожники планують провести ремонт стелі у підземному переході на Майдані Незалежності та відремонтувати з'їзди-підйоми в підземному переході на Європейській площі", – сказано в повідомленні.
Роботи виконуватимуться з 08:00 до 17:00.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.
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