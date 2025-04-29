Росіяни залишаться без останніх імпортних ліків у системі державної медицини

Влада Росії готується піти на подальше скорочення частки імпортних препаратів у системі державної охорони здоров'я. Так, у переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів, який застосовується в рамках програми державних гарантій безкоштовної медичної допомоги, 90% ліків мають стати російськими.

Про це заявив російський прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін, передає The Moscow Times.

"Щоб забезпечити людям якісну медичну допомогу, потрібні власні ефективні ліки", – сказав Мішустін.

У квітні минулого року Мішустін розповідав, що частка препаратів із переліку життєво необхідних лікарських препаратів, що виробляються всередині Росії, складає 80% Відмова від імпортних ліків здійснюватиметься в рамках нацпроєкту "Нові технології заощадження здоров'я", уточнював він.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо поставок ліків у Росію, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках скоротився.

Скорочення частки іноземних товарів у російський економіці було включено до нового 6-річного плану президента РФ Владіміра Путіна. Однією з "національних цілей розвитку" Путін проголосив зниження імпорту до 17% ВВП – найнижчого рівня з часів Радянського Союзу.

Ситуація з ліками в Росії

У січні повідомлялося, що в Росії продовжує скорочуватися кількість доступних ліків. За останній рік із полиць російських аптек зникли 134 життєво важливі препарати. Серед медикаментів, які більше не продаються в РФ, – 20 препаратів проти онкології, 5 антибіотиків, 3 протиепілептичні засоби, а також інсуліни для вагітних, імунодепресанти, препарати проти мігрені, алергії, туберкульозу, ВІЛ та малярії.

У жовтні минулого року повідомлялося, що в російських аптеках стали закінчуватися широко застосовувані антибіотики.

На тлі зникнення західних ліків у Росії за першу половину 2024 року різко скоротилася кількість клінічних досліджень нових медичних препаратів.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готує жорсткі обмеження на закупівлі імпортних ліків та медичних виробів для державних клінік та лікарень. Із 1 січня 2025 року в ході держзакупівель має застосовуватися правило "другий зайвий": імпортні препарати будуть виключені з конкурсу, якщо надійшла хоч одна заявка від російського постачальника.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо постачання ліків до Росії, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках почав стрімко скорочуватися.