У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася інформація про рух Київської кільцевої електрички

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася можливість переглядати на мапі поїзди Київської кільцевої електрички через сервіс "Рух транспорту".

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Якщо раніше на мапі відображався лише наземний громадський транспорт, то тепер і електрички Kyiv City Express мають GPS-позначки і будуть показуватись в застосунку.

"Достатньо обрати станцію – і користувач побачить, скільки потягів рухаються напрямком і наскільки близько наступна електричка. Натиснувши на позначку, можна дізнатися нумерацію рейсу (наприклад, А11, Б11)", – пояснили в компанії.

Оновлення вже доступне для завантаження в App Store та Google Play.

Нагадаємо, в липні 2022 року "Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.

На початку минулого року Київська міська рада перейменувала 10 міських об'єктів залізничного транспорту, більшість із них – це зупинки міської електрички.