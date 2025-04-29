Імпорт електромобілів в Україну зріс на 27%. За два місяці їх завезли на $223 мільйони

Упродовж січня-лютого 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 27% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Із цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. – вживані (+34%).

Зазначається, що левову частку нових електромобілів (94%) завезено з Китаю. Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).

Загальна митна вартість імпортованих електромобілів склала $223,6 млн.

Нагадаємо, що у березні 2025 року український автопарк поповнили ще 4680 електромобілів, що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.