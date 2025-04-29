Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку"

В Україні почала діяти нова шахрайська схема, коли зловмисники телефонують та пропонують встановити новий застосунок банку. У такий спосіб вони намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу жертв.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що шахраї представляються працівниками банків і повідомляють, що старий банківський застосунок більше не працює, і що потрібно завантажити новий. Потім вони надсилають фішингові посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку.

Після цього зловмисники переконують назвати код із смс-повідомлень чи дзвінків від справжньої служби підтримки банку, у результаті отримують доступ до інтернет-банкінгу і викрадають кошти.

Як уникнути шахрайства

Якщо телефонує працівник банку, варто сказати, що зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.

Також потрібно завжди припиняти розмову, якщо запитують паролі, коди банків, а також керують під час телефонної розмови вашими діями (наприклад, просять встановити програму на пристрій).

"Дотримуйтеся правил безпеки, коли завантажуєте застосунок на свій телефон чи інший пристрій. Обирайте лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних магазинів або вебсайтів розробників", – закликають кіберполіціянти.

Читайте також: Скам і фальшиві кампанії збору коштів: У кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства з криптовалютою

Зокрема, варто використовувати такі офіційні платформи, як: Microsoft Store для Windows, Apple App Store для macOS та iOS, а також Google Play для Android.

Такі магазини зазвичай дбають про безпеку, але навіть там можуть траплятися випадки шкідливого програмного забезпечення.

Щоб мінімізувати ризики, необхідно:

перевіряти репутацію виробника;

читати відгуки інших користувачів не лише на сайті магазину, але й на форумах;

оцінювати кількість завантажень;

уважно розглядайте країну походження програми. Не завантажуйте програмне забезпечення від країн із сумнівною репутацією;

звертати увагу на дозволи, які вимагає застосунок під час встановлення. Наприклад, для програми для читання книг не потрібен доступ до вашої геолокації, камери чи мікрофона.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.