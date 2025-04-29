В Іспанії та Португалії майже повністю відновили електропостачання після масштабного блекауту

Станом на 29 квітня на більшій частині території Іспанії та Португалії відновили енергопостачання після масштабного відключення на Піренейському півострові.

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

За повідомленням оператора електромереж REE, до ранку вівторка електропостачання відновлено майже на 90% території материкової Іспанії. Також уночі електропостачання було відновлено у близько 6,2 млн (із 6,5 млн) домогосподарств у Португалії.

Причини відключення наразі не відомі. Португальський оператор REN заявив, що воно спричинено "рідкісним атмосферним явищем", відомим як "індукована атмосферна вібрація".

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро заявив, що джерело відключення "ймовірно, знаходиться в Іспанії". Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що відключення електроенергії відбулося о 12:33, коли за п'ять секунд "раптово зникло" 15 гігават енергії, яка вироблялася, що еквівалентно 60% всієї енергії, яка використовувалася.

"Такого раніше ніколи не траплялося. Що спричинило таке раптове зникнення електропостачання, експерти досі не змогли визначити. Але вони це зроблять... Всі потенційні причини аналізуються, і жодна гіпотеза або можливість не виключається", – заявив він.

Санчес подякував Франції та Марокко за постачання додаткової електроенергії до Іспанії і зазначив, що поточний дефіцит буде компенсовано за рахунок газу та гідроелектростанцій.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів.