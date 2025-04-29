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Новини
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В Іспанії та Португалії майже повністю відновили електропостачання після масштабного блекауту

санчес,педро

Станом на 29 квітня на більшій частині території Іспанії та Португалії відновили енергопостачання після масштабного відключення на Піренейському півострові.

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

За повідомленням оператора електромереж REE, до ранку вівторка електропостачання відновлено майже на 90% території материкової Іспанії. Також уночі електропостачання було відновлено у близько 6,2 млн (із 6,5 млн) домогосподарств у Португалії.

Причини відключення наразі не відомі. Португальський оператор REN заявив, що воно спричинено "рідкісним атмосферним явищем", відомим як "індукована атмосферна вібрація".

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро заявив, що джерело відключення "ймовірно, знаходиться в Іспанії". Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що відключення електроенергії відбулося о 12:33, коли за п'ять секунд "раптово зникло" 15 гігават енергії, яка вироблялася, що еквівалентно 60% всієї енергії, яка використовувалася.

"Такого раніше ніколи не траплялося. Що спричинило таке раптове зникнення електропостачання, експерти досі не змогли визначити. Але вони це зроблять... Всі потенційні причини аналізуються, і жодна гіпотеза або можливість не виключається", – заявив він.

Санчес подякував Франції та Марокко за постачання додаткової електроенергії до Іспанії і зазначив, що поточний дефіцит буде компенсовано за рахунок газу та гідроелектростанцій.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів. 

Автор: 

Іспанія (225) Португалія (44) електроенергія (4243)


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Топ коментарі
+3
без кацапів там точно не минулося ...
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29.04.2025 11:15
+3
Ви вибачте самі зрозуміли, що накнопали?)
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29.04.2025 11:36
+1
Чекаємо в коментарях фахівців-енергетиків 🤭
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29.04.2025 11:03
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Чекаємо в коментарях фахівців-енергетиків 🤭
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29.04.2025 11:03 Відповісти
без кацапів там точно не минулося ...
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29.04.2025 11:15 Відповісти
Можливо
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29.04.2025 11:18 Відповісти
А де Петров і Баширов?
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29.04.2025 12:36 Відповісти
Це добре.
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29.04.2025 11:04 Відповісти
Тільки людський язик спричиняє усі аварії , природні катаклізми, хвороби, різкі зміни температури, кліматичні явища. А вони можливі через існування двох поєднаних у істинну пару жінки та чоловіка (шлюб з небес). Коли така пара живе окремо, слово одного може спричиняти зміни навколо і усередині другого. Про це попереджають казки, міфи, релігійні тексти (перший рядок Біблії). Разом така пара може жити вічно у гармонії. І кожний чоловік з дитинства знає свою єдину: вона старша років на 13 приблизно.
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29.04.2025 11:32 Відповісти
Ви вибачте самі зрозуміли, що накнопали?)
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29.04.2025 11:36 Відповісти
По чому опіум для народу? (с)
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29.04.2025 12:08 Відповісти
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29.04.2025 11:48 Відповісти
Причини відключення наразі не відомі...
До гадалки не ходи, що кацапи причетні! Імхо!
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29.04.2025 12:09 Відповісти
За дивним збігом, минулого тижня пару іспанських пенсіонерів якраз говорили що треба мати запас їжі на декілька днів "бо щось має статися", це чула особиста моя дружина і розказала мені декілька днів тому, інший знайомий вчора також згадав про подібні бесіди🤔, співпало мабуть так
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29.04.2025 12:26 Відповісти
Буковский: Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80

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29.04.2025 12:49 Відповісти

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