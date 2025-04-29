Мінекономіки анонсувало рекордну виплату "нацкешбеку" за березень

Виплата у межах програми "Національний кешбек" за березень уже в обробці. На рахунки українців надійдуть 443 млн грн, що є рекордною сумою за всю історію програми.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

"Наразі триває завершальний етап обробки даних. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей. Рекордна сума виплати за один місяць", – йдеться у повідомленні.

Водночас точної дати виплати поки немає. У міністерстві наголосили, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій.

"Це складний технологічний процес, і, на жаль, цього разу він потребує трохи більше часу, ніж зазвичай. Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоби ви отримали їх якнайшвидше", – пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, за шість місяців роботи програми загальна сума виплаченого "нацкешбеку" становить близько 1,5 млрд грн.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.