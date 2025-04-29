Від перевезення аграрної продукції "Укрзалізниця" отримує збитки, які сплачують металурги, – експерт

Аграрії недоплачують за нерентабельні повагонні перевезення з малодіяльних станцій "Укрзалізниці", і фактично змушують компанію нести багатомільярдні збитки. Ці збитки фактично покривають металурги, які змушені платити завищений тариф як за масові маршрутизовані перевезення руди, так і за повагонні перевезення металу – адже для металу, який також досить часто перевозиться маршрутами, тариф вищий, ніж для зерна.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, для залізничних перевезень руди в Україні, обсяги яких співмірні з перевезенням зерна, використовується всього близько 20 станцій і біля 2,3 тисяч кілометрів основних магістралей.

"Логістика відпрацьована до автоматизму: прямі маршрутні поїзди, без потреби у сортувальних станціях, маневрових локомотивах чи втручанні додаткових служб для розформування поїздів. Для перевезення левової частки зерна (за виключенням окремих великих елеваторів) необхідно більше 400 станцій (більша їх частина – збиткові), понад 13 тисяч кілометрів колій, та 20 сортувальних станцій. До того ж зерно – це сезонний вантаж, і для покриття сезонних піків Укрзалізниці потрібно протягом всього року утримувати надлишкову інфраструктуру, тягу, персонал", – зауважив Каленков.

Він також нагадав, що "Укрзалізниця" не обліковує реальну собівартість кожного перевезення, тому компанія фактично маніпулює даними: витрати "розмазуються" рівномірно по всіх вантажах, незалежно від фактичної задіяної інфраструктури та реальних витрат на перевезення. У результаті собівартість маршрутних перевезень руди, які є найдешевшими з точку зору фактичних витрат, в системі обліку "Укрзалізниці" зростає через "усереднені" витрати на повагонне зерно, яке потребує в рази більше інфраструктурного та тягового ресурсу.

"Це – економічна нісенітниця. Навіть сама "Укрзалізниця" неодноразово визнавала: якщо тарифікувати перевезення зерна повагонними відправками з малодіяльних станцій за реальною собівартістю – вийде "золоте" перевезення. Виникає логічне питання: чому ці витрати включаються в тариф для руди? Чому промисловість, яка працює ритмічно, планово і без використання малодіяльної інфраструктури, має за це платити?", – підкреслив Каленков.

Він також зазначив, що з 2024 року, згідно із постановою Кабміну №581, аграрії отримали знижку у 30% на перевезення з прифронтових територій. І хоча підприємства ГМК так само розташовані у прифронтових територіях, їм ніякі знижки не надавалися.

"Чим робота металурга чи шахтаря у зоні бойових дій відрізняється від аграрія? Ми теж під обстрілами. Теж ризикуємо. Але жодної знижки не отримали. Таке вибіркове "субсидування" аграріїв за рік вимило з "УЗ" близько 0.3 млрд грн коштів. І тепер "Укрзалізниця" піднімає питання про необхідність підвищення тарифу для всіх. І це не є прикладом зваженої державної підтримки", – додав Каленков.

Як відомо, державна монополія вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці УЗ пропонують це назвати не підвищенням, а "індексацією", і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.