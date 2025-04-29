Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив новий законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPА)".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 29 квітня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС).

Для цього законопроєкт визначає перелік субʼєктів, які будуть зобов’язані надсилати до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи, а також перелік користувачів, які використовуватимуть цю інформацією.

Крім того, законопроєкт передбачає створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструватиме Податкова служба.

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Як повідомлялося, 18 квітня Кабмін вже схвалював частково ідентичний за змістом законопроєкт, який передбачав створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Однак перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк вказував, що у схваленій редакції законопроєкт не може бути зареєстрований у Верховній Раді, адже він суперечить встановленим вимогам. Тому замість нього Кабмін мав схвалити два окремих законопроєкти.