Кабмін започаткував програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник
Кабінет Міністрів започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Виплата становитиме 10 тисяч грн на один гектар.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави", – наголосив він.
Також прем’єр додав про удосконалення механізму компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Зокрема, Кабмін уточнив низку технічних моментів, які прискорять процедуру оформлення компенсацій.
Як повідомлялося, минулоріч аграрії зібрали перші 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Цього року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.
Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
Бавовна – це культура, яку використовують для виробництва пороху. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.
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а чим соняшник та кукурудза Кабмину не люба? Кукурудзяне масло дорожче, корисніше і знайти його у маркетах України складніше
кукурудзяне борошно не має глютену. Румуну роблять багато виробів з кукурудзи і ті, хто не сприймають глютен , їдять їх. В українських маркетах практично нема виробів макарон з кукурудзи
Просто - на гектар. Всі вже зрозуміли, "в скільки разів виростуть надої, але молока чомусь буде дефіцит". Це пряма пропозиція робити махінації з ніби-то засіяними бавовною площами.
Для бавовни Україна - "зона ризикового вирощування"... Уже перевірено, ще в 50-ті роки минулого століття - ранні дощі восени, і урожаю "капець"...
В УРСР було два порохові заводи - Шосткинський і Луганський. Весь час працювали на місцевій сировині - ЛЬОНІ. Він - "абориген" України. Не боїться приморозків весною, найкраще волокно дає саме на бідних супісях Полісся. А осінні дощі йому лише на користь - виставлені сніпки мокнуть під дощем, і костриця перероблюється бактеріями. При цьому краще відділяються луб"яні волокна... На Поліссі поля "гуляють" ! Чи не краще зайняться вітчизняними культурами?
То хто тепер "ржатиме"?
Himikus:
Корумпований бізнес Зеленського на сотні мільйонів. І не десь в туманних європах і навіть не клятій *********, а тут, у нас під носом, в стікаючій кровʼю країні.
Roma:
Отже,до 2019 року у компанії РЕТИН був співвласником Володимир Олександрович Зеленський. Згодом він переписав її на такого собі Победінскій В'ячеслав Юрійович і хоба-ця потужна фірма-мірма почала вигравати тендери.
І ось так в країні мрій уZeленського виглядають потужні бізнесмени, н'ю-ілітка