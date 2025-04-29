Кабмін започаткував програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник

Кабінет Міністрів започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Виплата становитиме 10 тисяч грн на один гектар.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави", – наголосив він.

Також прем’єр додав про удосконалення механізму компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Зокрема, Кабмін уточнив низку технічних моментів, які прискорять процедуру оформлення компенсацій.

Як повідомлялося, минулоріч аграрії зібрали перші 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Цього року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.

Бавовна – це культура, яку використовують для виробництва пороху. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.