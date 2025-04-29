Відзавтра в третьому пункті пропуску на кордоні з Польщею починається ремонт. Рух транспорту може бути ускладнено до 5 червня

Відзавтра, з 30 квітня, на кордоні з Польщею розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг – Зосин" із української сторони, внаслідок чого буде частково обмежено проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Як зазначається, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що з польського боку автопереходу "Зосин – Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього, що так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

Через міжнародний автоперехід "Устилуг – Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів – у обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн – на виїзд із України. Автобуси, вантажівки масою до 7,5 тонн та порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн можуть заїхати в зону митного контролю Устилуга виключно в порядку електронної черги. В'їзд легковиків відбувається в порядку живої черги.

Як повідомлялося, в пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею з 22 квітня розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи, які триватимуть орієнтовно до 10 травня.

До того стало відомо, що з 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, розпочався ремонт цементобетонного покриття, унаслідок чого частково обмежений рух авто. Ремонтні роботи триватимуть до 1 травня.