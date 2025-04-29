Гетманцев закликав зобов’язати податківців носити боді-камери під час перевірок

Використання боді-камер для інспекторів Державної податкової служби під час проведення фактичних перевірок має стати обов'язковим.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, рішення про запровадження боді-камер для податкових інспекторів було ухвалене наприкінці минулого року і "це не подобається податківцям".

Розумію чому це не подобається тим платникам, що не бʼють чеки та працюють в тіні. Адже відеозапис усуває будь-які маніпуляції, зловживання, вимагання хабарів, спроби "порєшати" та чітко розставляє всі крапки над І в питанні – "хто винен?". Але виключно в тому випадку, якщо їх застосування є загальним та обовʼязковим. Для всіх податківців. Інакше – сенсу нема ніякого", – зауважив Гетманцев

Втім, депутат зазначив, що наразі використання камер необов'язкове.

"Те, що ДПС визначає використання камери як право, а не як обовʼязок, викликає неабияку стурбованість. Використання боді-камер має стати загальним", – наголосив голова Комітету.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ. За його словами, у січні-березні 2025 року платники податків отримали 42,45 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Водночас залишок не відшкодованих сум на 1 квітня становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн.

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Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Вже 3 січня цього року Кабмін визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження №353 від 7 травня 2022 року про тимчасове покладення виконання обов'язків заступника голови Державної податкової служби на Євгенія Сокура. До призначення на цю посаду Сокур був помічником Гетманцева.

Сам Гетманцев пояснював, що Сокур почав працювати у керівництві Податкової з травня 2022 року, оскільки інших бажаючих тоді нібито не було.

Гетманцев спростовував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнював. На сайті ДПС біографія Сокура увесь цей час була відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.