Кабмін виділив ще 270 мільйонів на закупівлю шкільних автобусів: кошти отримають 10 областей

Кабінет Міністрів затвердив додатковий розподіл державної субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів у 2025 році.

За рішенням уряду, кошти у розмірі 273,7 млн грн спрямують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і педагогічних працівників, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Зокрема, автобуси за кошти субвенції зможуть придбати:

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

"Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі будуть проведені за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур", – уточнили у міністерстві.

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Як повідомлялося, загалом цього року Кабмін планує спрямувати 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.

Кошти субвенції спрямують в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, але поки не мають такої можливості. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.