Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду

Російський телеканал Russia Today (RT), очолюваний пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, за минулий рік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну в своїй історії суму – 31,7 млрд руб. ($390 млн) – на 4,2 млрд руб. більше, ніж 2023 року.

Про це свідчить фінансова звітність керуючої каналом некомерційної організації, передає The Moscow Times.

Бюджет RT практично повністю фінансується з російського держбюджету, і його можна порівняти з річними бюджетами цілих регіонів РФ.

За рішенням російського Мінфіну, RT у 2024 році отримав від держави 28,6 млрд руб. У 2025 році утримання каналу, згідно із законом про бюджет, має обійтися платникам податків у 31,1 млрд руб.

Прибуток RT за результатами минулого року став рекордним із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канал заробив удвічі більше, ніж 2023 року – 410 млн руб. 2022 рік RT закінчив зі збитком у 25 млн руб.

При цьому RT приховав дані про витрачання бюджетних грошей, хоча як некомерційна організація він має надсилати звіти до Мін'юсту РФ.

На порталі російського міністерства так і не було опубліковано звіт каналу за 2024 рік. 2023 року, згідно з наявною звітністю, телеканал отримав грант у пів мільйона рублів і збільшив персонал з 3774 до 4088 осіб.

Як пише видання, зараз RT почав активно працювати з глядачами з арабських країн. Так, активно набираються нові співробітники в арабомовну редакцію каналу та нарощується виробництво власного контенту. На це вплинуло запровадження американських та європейських санкцій щодо RT, через які закрилися RT America, RT France та RT UK.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року американький відеосервіс YouTube почав блокувати канали російських державних медіа по всьому світу.

У червні того року Латвія заборонила транслювати в країні всі 80 російських телеканалів, які були доступні для перегляду.

У лисоавді стало відомо, що в Сербії розпочинає мовлення філія російського пропагандистського каналу іномовлення Russia Today, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.