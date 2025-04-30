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Новини
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Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду

Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду

Російський телеканал Russia Today (RT), очолюваний пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, за минулий рік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну в своїй історії суму – 31,7 млрд руб. ($390 млн) – на 4,2 млрд руб. більше, ніж 2023 року.

Про це свідчить фінансова звітність керуючої каналом некомерційної організації, передає The Moscow Times. 

Бюджет RT практично повністю фінансується з російського держбюджету, і його можна порівняти з річними бюджетами цілих регіонів РФ.

За рішенням російського Мінфіну, RT у 2024 році отримав від держави 28,6 млрд руб. У 2025 році утримання каналу, згідно із законом про бюджет, має обійтися платникам податків у 31,1 млрд руб.

Прибуток RT за результатами минулого року став рекордним із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канал заробив удвічі більше, ніж 2023 року – 410 млн руб. 2022 рік RT закінчив зі збитком у 25 млн руб.

При цьому RT приховав дані про витрачання бюджетних грошей, хоча як некомерційна організація він має надсилати звіти до Мін'юсту РФ.

На порталі російського міністерства так і не було опубліковано звіт каналу за 2024 рік. 2023 року, згідно з наявною звітністю, телеканал отримав грант у пів мільйона рублів і збільшив персонал з 3774 до 4088 осіб.

Як пише видання, зараз RT почав активно працювати з глядачами з арабських країн. Так, активно набираються нові співробітники в арабомовну редакцію каналу та нарощується виробництво власного контенту. На це вплинуло запровадження американських та європейських санкцій щодо RT, через які закрилися RT America, RT France та RT UK.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року американький відеосервіс YouTube почав блокувати канали російських державних медіа по всьому світу.

У червні того року Латвія заборонила транслювати в країні всі 80 російських телеканалів, які були доступні для перегляду.

У лисоавді стало відомо, що в Сербії розпочинає мовлення філія російського пропагандистського каналу іномовлення Russia Today, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

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інформація (106) пропаганда (18) витрати (204) росія (14226) медіа (68) телебачення (405)


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Топ коментарі
+4
Mіжнароднa пропагандa - окупається
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30.04.2025 09:03
+3
Мільйон+ баксів в день. Або 200-300 навчальних закладів та поліклінік "в глубінкє" за рік.
Але кому там це потрібно? Цим виродкам "двіжуху" подавай...
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30.04.2025 09:13
+2
Якщо порівнювати у співвідношенні до ВВП країни, Зеленський на ТелеМарафон витрачає набагато більше!
Але ТелеМарафон націлено на обман та замбування виключно внутрішнього споживача.
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30.04.2025 09:17
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Mіжнароднa пропагандa - окупається
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30.04.2025 09:03 Відповісти
Куди їм до *************.
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30.04.2025 09:10 Відповісти
Мільйон+ баксів в день. Або 200-300 навчальних закладів та поліклінік "в глубінкє" за рік.
Але кому там це потрібно? Цим виродкам "двіжуху" подавай...
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30.04.2025 09:13 Відповісти
Якщо порівнювати у співвідношенні до ВВП країни, Зеленський на ТелеМарафон витрачає набагато більше!
Але ТелеМарафон націлено на обман та замбування виключно внутрішнього споживача.
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30.04.2025 09:17 Відповісти
Цікаво, скільки з цих мільонів сидять на Цензорі. Тут явно не один влито.
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30.04.2025 09:25 Відповісти
Якісна освіта для населення - дієва протидія пропаганді. Кацапська брехня розрахована на ідіотів.
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30.04.2025 09:24 Відповісти
І як наслідок в нашій країні,возвеличення курської авантюри,зневіра в перимиря від президента США,ототожнення миру-капітуляція,антитрампівська істерія,в яку підключились навіть затяті "порохоботи".
Пропаганда,піднесена до небес,робить чудеса. На пропаганді взійшов і ворожий проект сн.
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30.04.2025 09:25 Відповісти
як наслідок - обрання проросійських правокуколдів в Угорщині і США. В США більше половини населення вже проти трампанутого дебіла.
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30.04.2025 09:26 Відповісти
"в яку підключились навіть затяті "порохоботи".

Отут було не зовсім зрозуміло...
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30.04.2025 09:43 Відповісти
Нажаль Україна не допрацьовує у цьому....
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30.04.2025 09:26 Відповісти
Не не допрацьовує, а не працює.
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30.04.2025 09:51 Відповісти

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