У дружини Шмигаля знайшли незадеклароване авто преміум-класу, – ЗМІ

Дружина прем’єра Дениса Шмигаля – Катерина – придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. За даними журналістів, вона може користуватися автівкою в особистих цілях, тож її мали вказати в декларації.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

У лютому 2024 року Катерина Шмигаль створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії є дружина премʼєр-міністра.

За даними розслідування, через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Торік така автівка коштувала $84,5 тис. (3,5 млн грн).

Незадовго до купівлі цього автомобіля на нову фірму, дружина прем’єра продала своє старе авто Range Rover Sport 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з’явилася нова автівка.

Зазначається, що новостворена фірма є у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Дениса Шмигаля, іншого авто у подружжя немає.

Із відомостей про сплачені водіями авто штрафи стало відомо, що торік цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день – 29 червня 2024 року.

Журналісти також зафіксували автівку, припарковану на подвірʼї сімʼї премʼєра. Отже "робоча" автівка цілком може використовуватися у особистих цілях.

На думку аналітикині "Центру протидії корупції" Антоніни Волкотруб, дружина премʼєр-міністра мала задекларувати автівку, записану на її фірму. Тепер НАЗК має перевірити декларацію Шмигаля, додала вона.

Як повідолялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував 1,16 млн грн доходів за 2024 рік, а його дружина – у сім разів більше.