БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 215 15

У дружини Шмигаля знайшли незадеклароване авто преміум-класу, – ЗМІ

шмигаль

Дружина прем’єра Дениса Шмигаля – Катерина – придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. За даними журналістів, вона може користуватися автівкою в особистих цілях, тож її мали вказати в декларації.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

У лютому 2024 року Катерина Шмигаль створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії є дружина премʼєр-міністра.

За даними розслідування, через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Торік така автівка коштувала $84,5 тис. (3,5 млн грн).

Незадовго до купівлі цього автомобіля на нову фірму, дружина прем’єра продала своє старе авто Range Rover Sport 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з’явилася нова автівка.

Зазначається, що новостворена фірма є у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Дениса Шмигаля, іншого авто у подружжя немає.

Із відомостей про сплачені водіями авто штрафи стало відомо, що торік цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день – 29 червня 2024 року.

авто

Журналісти також зафіксували автівку, припарковану на подвірʼї сімʼї премʼєра. Отже "робоча" автівка цілком може використовуватися у особистих цілях.

авто

На думку аналітикині "Центру протидії корупції" Антоніни Волкотруб, дружина премʼєр-міністра мала задекларувати автівку, записану на її фірму. Тепер НАЗК має перевірити декларацію Шмигаля, додала вона.

Як повідолялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував 1,16 млн грн доходів за 2024 рік, а його дружина – у сім разів більше.

Автор: 

авто (4131) декларація (543) Шмигаль Денис (1491)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
ніколи такого із шмигалем не було і от знов
показати весь коментар
30.04.2025 11:07
+4
На ОЛХ купила, пока налог не подняли
показати весь коментар
30.04.2025 10:34
+1
Щей окуляри носить для солідності засранець,але всередині під костюмом ховається тип з мілкими кримінальними нахилами.
показати весь коментар
30.04.2025 11:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ОЛХ купила, пока налог не подняли
показати весь коментар
30.04.2025 10:34 Відповісти
ніколи такого із шмигалем не було і от знов
показати весь коментар
30.04.2025 11:07 Відповісти
Щей окуляри носить для солідності засранець,але всередині під костюмом ховається тип з мілкими кримінальними нахилами.
показати весь коментар
30.04.2025 11:11 Відповісти
всередині під костюмом ховається тип з мілкими кримінальними нахилами.
з мілкими?
показати весь коментар
30.04.2025 11:34 Відповісти
Як мене бісить, коли журналісти одразу срач влаштовують замість того, аби спочатку проконсультуватися і розібратися . . .

1. В декларацію включається користування майном, якщо воно використовується або понад 183 дні в році, або станом на 31 грудня звітного року і при цьому використовується останні 30 днів (тобто з 1 грудня, грубо кажучи). Тут фотки з квітня по червень, тобто ані однієї умови, ані іншої. А отже за законом таке авто (користування ним) декларуванню не підлягає.

Журналісти мабуть підозрюють, що якщо користувалися у квітні-червні, то може і довше - мол, давайте дослідимо, а для цього треба скандал підняти . . . Ок, треба досліджувати і треба докази. Але тоді виникає питання №2 :

2. А хто саме користувався майном (якщо тривалість виявиться такою, що потребує декларування) ? Адже машину бачать біля помешкання сім'ї у Львові, але ж прем'єр живе у Києві, мабуть же ж з дружиною разом. То може у хаті у Львові живе якийсь родич (скажімо повнолітня дитина) і він же користується машиною ? Якщо так, то при окремому проживанні повнолітньої дитини така дитина за законом НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ членом сім'ї суб'єкта декларування і її статки не включаються в декларацію. Бо сім'я - це ті, хто живуть разом або (як виключення) неповнолітні діти навіть при окремому проживанні (студент, 17 років, гуртожиток в іншому місті - буде член сім'ї, хоч і живе окремо, а щойно стане 18 років - перестане бути членом сім'ї суб'єкта декларування). Так що треба ще розібратися і довести (!), хто саме користувався. Я вже мовчу, що то може директор фірми на доповідь їздить і тому та машина там часто світиться в тому напрямку або навіть припаркована. Або водій з фірми мотнувся за документами чи ще щось подібне.

Короче, пінкертони, спочатку розберіться нормально з фактажом і його юридичною оцінкою, а тоді смуту влаштовуйте. А то потім виявиться, що порушення немає, а цистерну лайна на голову вилили людині і ти потім відмивайся 100 років.
показати весь коментар
30.04.2025 11:54 Відповісти
Дружина прем'єра Дениса Шмигаля - Катерина - придбала Range Rover Sport Джерело: https://censor.net/n3549573,
показати весь коментар
30.04.2025 12:56 Відповісти
Ясно написано, тільки не ясно де купила но ОЛХ, РОЗЕТКА, АЛІЕКСПРЕС.? Набарижнічила? На чому? А може їй віддали безкоштовно, з самовивозом з ОЛХ?
показати весь коментар
30.04.2025 13:04 Відповісти
А на велосипеді, як наш Найвеличніший, слабо кататись?
показати весь коментар
30.04.2025 12:07 Відповісти
По статусу положено! Дружина Прем'єр- міністра - значить треба красти...
показати весь коментар
30.04.2025 12:09 Відповісти
На підвищеня зп вчителям немає бо війна,так шмигаль вчора казав.
показати весь коментар
30.04.2025 12:42 Відповісти
Патріоти в землі ,- жити спереду не рлсс ройсах
показати весь коментар
30.04.2025 13:17 Відповісти
Треба ще копнути, то у цього жида і ще багато чого знайдеться!!!
показати весь коментар
30.04.2025 13:32 Відповісти
Відколи це Sport став «елітним». Народ, ви там взагалі вже у пролетарі подалися? Тігуан дорожче коштує
показати весь коментар
30.04.2025 14:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 