У дружини Шмигаля знайшли незадеклароване авто преміум-класу, – ЗМІ
Дружина прем’єра Дениса Шмигаля – Катерина – придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. За даними журналістів, вона може користуватися автівкою в особистих цілях, тож її мали вказати в декларації.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".
У лютому 2024 року Катерина Шмигаль створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії є дружина премʼєр-міністра.
За даними розслідування, через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Торік така автівка коштувала $84,5 тис. (3,5 млн грн).
Незадовго до купівлі цього автомобіля на нову фірму, дружина прем’єра продала своє старе авто Range Rover Sport 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з’явилася нова автівка.
Зазначається, що новостворена фірма є у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Дениса Шмигаля, іншого авто у подружжя немає.
Із відомостей про сплачені водіями авто штрафи стало відомо, що торік цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день – 29 червня 2024 року.
Журналісти також зафіксували автівку, припарковану на подвірʼї сімʼї премʼєра. Отже "робоча" автівка цілком може використовуватися у особистих цілях.
На думку аналітикині "Центру протидії корупції" Антоніни Волкотруб, дружина премʼєр-міністра мала задекларувати автівку, записану на її фірму. Тепер НАЗК має перевірити декларацію Шмигаля, додала вона.
Як повідолялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував 1,16 млн грн доходів за 2024 рік, а його дружина – у сім разів більше.
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з мілкими?
1. В декларацію включається користування майном, якщо воно використовується або понад 183 дні в році, або станом на 31 грудня звітного року і при цьому використовується останні 30 днів (тобто з 1 грудня, грубо кажучи). Тут фотки з квітня по червень, тобто ані однієї умови, ані іншої. А отже за законом таке авто (користування ним) декларуванню не підлягає.
Журналісти мабуть підозрюють, що якщо користувалися у квітні-червні, то може і довше - мол, давайте дослідимо, а для цього треба скандал підняти . . . Ок, треба досліджувати і треба докази. Але тоді виникає питання №2 :
2. А хто саме користувався майном (якщо тривалість виявиться такою, що потребує декларування) ? Адже машину бачать біля помешкання сім'ї у Львові, але ж прем'єр живе у Києві, мабуть же ж з дружиною разом. То може у хаті у Львові живе якийсь родич (скажімо повнолітня дитина) і він же користується машиною ? Якщо так, то при окремому проживанні повнолітньої дитини така дитина за законом НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ членом сім'ї суб'єкта декларування і її статки не включаються в декларацію. Бо сім'я - це ті, хто живуть разом або (як виключення) неповнолітні діти навіть при окремому проживанні (студент, 17 років, гуртожиток в іншому місті - буде член сім'ї, хоч і живе окремо, а щойно стане 18 років - перестане бути членом сім'ї суб'єкта декларування). Так що треба ще розібратися і довести (!), хто саме користувався. Я вже мовчу, що то може директор фірми на доповідь їздить і тому та машина там часто світиться в тому напрямку або навіть припаркована. Або водій з фірми мотнувся за документами чи ще щось подібне.
Короче, пінкертони, спочатку розберіться нормально з фактажом і його юридичною оцінкою, а тоді смуту влаштовуйте. А то потім виявиться, що порушення немає, а цистерну лайна на голову вилили людині і ти потім відмивайся 100 років.