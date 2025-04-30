"Немає достатньої підтримки у Раді": Гетманцев пояснив затримку із введенням податку на посилки з-за кордону

Наразі у Верховній Раді немає достатньої підтримки для ухвалення законопроєктів про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну, але остаточно від цієї ідеї не відмовилися.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів у інтерв'ю виданню "Главком".

"Обговорення законопроєкту триває. Поки він не має достатньої підтримки в залі", – сказав депутат, відповідаючи на запитання, чи відмовилися у Раді від цієї ідеї.

Як повідомлялося, у січні Гетманцев вніс до Верховної Ради два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну. Наразі вони перебувають на розгляді Комітету.

Цими законопроєктами пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковуватимуть ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості. Єдиний виняток – товари вартістю до 45 євро, які фізична особа відправляє іншій фізичній особі в Україні.

Крім того, товари у міжнародних відправленнях вартістю понад 150 євро оподатковуватимуться митом за ставкою 10%, свідчить проєкт змін до Митного кодексу. Наразі мито стягується лише з частини вартості товару, яка перевищує цей поріг.

Минулого року Рада відмовилася запроваджувати оподаткування посилок

Нагадаємо, урядова версія ухваленого минулого року Верховною Радою законопроєкту №11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?