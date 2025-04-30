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Лоукост Ryanair змінить правила перевезення ручної поклажі. За порушення – 70 євро штрафу

ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair з травня оновлює правила перевезення ручної поклажі.

Як пише LRT, основною зміною є запровадження штрафу до 70 євро за недотримання правил перевезення багажу. Ці зміни торкнуться майже 200 млн пасажирів на рік, передає liga.net.

Відтак, у салон літака можна буде безплатно пронести лише одну невелику сумку або рюкзак (до 40 x 20 x 25 см), що що має поміститися під сидінням.

Цей розмір залишається незмінним, але змінюється те, що недотримання цього правила призведе до штрафу в розмірі до 70 євро.

Для надвеликої ручної поклажі (до 55 x 40 x 20 см) необхідно буде придбати послугу додаткового багажу. Великі валізи потрібно буде зареєструвати і перевозити в багажному відсіку літака.

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Крім того, з цього року Ryanair переходить на цифрові посадкові талони. Із листопада 2025 року пасажири повинні будуть реєструватися в застосунку або завантажити посадковий талон з QR-кодом з офіційного сайту.

Паперові посадкові талони більше не будуть друкуватися.

Автор: 

авіасполучення (2495) Ryanair (341) штраф (1113)


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