Лоукост Ryanair змінить правила перевезення ручної поклажі. За порушення – 70 євро штрафу

Ірландський лоукостер Ryanair з травня оновлює правила перевезення ручної поклажі.

Як пише LRT, основною зміною є запровадження штрафу до 70 євро за недотримання правил перевезення багажу. Ці зміни торкнуться майже 200 млн пасажирів на рік, передає liga.net.

Відтак, у салон літака можна буде безплатно пронести лише одну невелику сумку або рюкзак (до 40 x 20 x 25 см), що що має поміститися під сидінням.

Цей розмір залишається незмінним, але змінюється те, що недотримання цього правила призведе до штрафу в розмірі до 70 євро.

Для надвеликої ручної поклажі (до 55 x 40 x 20 см) необхідно буде придбати послугу додаткового багажу. Великі валізи потрібно буде зареєструвати і перевозити в багажному відсіку літака.

Читайте також: Найбільші лоукост-авіакомпанії Європи оновили свої плани з відновлення польотів в Україну

Крім того, з цього року Ryanair переходить на цифрові посадкові талони. Із листопада 2025 року пасажири повинні будуть реєструватися в застосунку або завантажити посадковий талон з QR-кодом з офіційного сайту.

Паперові посадкові талони більше не будуть друкуватися.