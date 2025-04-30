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Гривня продовжує зміцюватися: Нацбанк встановив курс долара і євро на 1 травня

Офіційний курс долара і євро НБУ на 1 травня

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США та євро після падіння минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 1 травня, на рівні 41,4706 грн/$, порівняно із 41,5647 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 12 копійок  до 47,1687 грн за євро. Минулого вівторка, 22 квітня, він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Зниження курсу гривні до євро пов’язано з падінням курсу долара США та китайського юаня до інших валют на тлі ескалації торгової війни між країнами. На цьому тлі курс євро до долара зростав до найвищого рівня за останні три роки.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2174) гривня (1547) курс (1502) НБУ (9294) обмін валюти (704)


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30.04.2025 16:13 Відповісти
Ага, підняти умовно на одну гривню, а потім скинути копійок 20-30 і назвати це потужним словом - зміцнення.
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30.04.2025 16:37 Відповісти

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