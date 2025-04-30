Експорт українських ІТ-послуг зростає, але відстає від показників минулих років, – НБУ

Обсяг ІТ-експорту з України у березні 2025 року становив $545 мільйонів.

Це на $10 млн (на 2%) більше, ніж у лютому, але менше показника березня минулого року ($565 мільйонів), повідомляє галузеве видання DOU із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Найбільший березневий виторг був у 2023 році. Тоді ІТ-експорт приніс $600 млн. У березні 2022 року виторг за ІТ-послуги становив $521 млн.

Загалом, у першому кварталі поточного року IT-експорту приніс $1,57 млрд валютного виторгу.

Як повідомлялося, український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, у січні цей показник опускався нижче $500 мільйонів вперше від початку великої війни.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.