Загальний фонд держбюджету України в квітні отримав понад 273 мільярди. Майже чверть суми – це гранти

За квітень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, серед яких:

29,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

27 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 40 млрд грн, відшкодовано – 13 млрд грн);

15,7 млрд грн – акцизний податок;

5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

3,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 53,2 млрд грн.

Крім того, у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від Національного банку України, який після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд грн.

Загалом за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що міжнародна підтримка в 2026 році залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки України та залучення іноземних інвестицій.

До того він говорив, що макроситуація в Україні в першому кварталі цього року виявилася кращою за початкові очікування завдяки стабільній роботі енергетики та промисловості взимку й Україна може "потихеньку знизити залежність від міжнародної допомоги".

Перед тим голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що наповнення держбюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році ситуація може погіршитися через зменшення зовнішнього фінансування, тому може виникнути необхідність переглянути податкову базу.